Namocz w tym ściereczkę i przetrzyj zatłuszczoną kuchenkę gazową. Ślady po spaleniźnie zetrą się w mgnieniu oka. Czyszczenie kuchenki gazowej

Jak prawidłowo czyścić ruszt kuchenki gazowej?

Ruszt kuchenki gazowej to jedno z najczęściej pomijanych miejsc w kuchni podczas sprzątania. Najczęściej czyścimy jedynie płyty grzewcze kuchenki zapominając o ruszcie. To duży błąd bowiem na ruszcie kuchenki gazowej zbiera się tłuszcz z gotowania i resztki jedzenia, które się rozlały. Dla wielu osób doczyszczenie rusztu kuchenki gazowej nastręcza wielu trudności. Nietypowy wymiar i otłuszczony brud sprawiają, że nie jest to łatwe. Na szczęście są proste sposoby na czyszczenie rusztu kuchenki gazowej. Zanim zaczniesz upewnij się, że ruszt jest zimny. Nigdy nie czyść go zaraz po gotowaniu. Nie używaj również ostrych narzędzi, które mogą porysować i uszkodzić rusz.

Aby zapobiec nagromadzeniu się trudnych do usunięcia zabrudzeń, staraj się przecierać ruszt wilgotną ściereczką po każdym użyciu kuchenki, gdy jest już zimny. Dla naprawdę zaschniętych resztek, po namoczeniu, użyj sztywnej szczotki do czyszczenia lub starej szczoteczki do zębów, aby dotrzeć do wszystkich zakamarków.

Jak wyczyścić ruszt kuchenki gazowej sodą oczyszczoną?

Przygotuj dużą miskę, do której włożysz ruszt. Możesz wykorzystać formę do ciasta lub ewentualnie włożyć go do wanny (uważaj jednak, by jej nie zarysować). Nasyp sporą ilość sody, a całość zalej wodą i pozostaw na kilka godzin. Ważne, by przygotowany roztwór przykrywał cały ruszt kuchenki gazowej. Po upływie kilka godzin wyjmij ruszt i delikatnie do przemyj płynem do naczyń. Soda (wodorowęglan sodu) działa jako łagodny środek ścierny, mechanicznie usuwając zanieczyszczenia, a także neutralizuje kwasy tłuszczowe, pomagając w ich rozpuszczeniu.

Jak wyczyścić ruszt kuchenki gazowej octem?

W czyszczeniu rusztu kuchenki gazowej niezastąpiony jest ocet. Nasącz nim papierowe ręczniki i obłóż ruszt. Pozostaw całość na dwie godziny i delikatnie zdejmij ręczniki papierowej. Następnie cały ruszt kuchenki gazowej delikatnie umyj płynem do naczyń i wysusz. Ocet, będący kwasem octowym, doskonale radzi sobie z rozpuszczaniem osadów mineralnych (kamienia) oraz niektórych rodzajów tłuszczów, a także działa antybakteryjnie. Połączenie tych dwóch substancji często daje synergetyczny efekt w usuwaniu nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń.

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