Notino świętuje 20-lecie obecności w Polsce, wprowadzając Notino Club

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-10-19 12:18

Notino działa na polskim rynku od dwóch dekad. W tym czasie Polska stała się największym rynkiem firmy pod względem przychodów oraz krajem z najbardziej rozbudowaną siecią sklepów stacjonarnych. Obecnie znajduje się tutaj dziesięć punktów handlowych i centrum dystrybucyjne. Każdego dnia Polacy kupują w Notino ponad 30 tys. produktów kosmetycznych. Z okazji 20-lecia obecności na polskim rynku marka wprowadza Notino Club – program lojalnościowy uwzględniający zróżnicowane preferencje poszczególnych klientów.

Nowoczesne wnętrze perfumerii Notino z regałami pełnymi kosmetyków. O nowym programie lojalnościowym przeczytasz na SE.
Autor: Notino/ Materiały prasowe

Notino powstało w Czechach w 2004 roku w oparciu o nieoczywisty pomysł: perfumy można z powodzeniem sprzedawać przez internet. Podczas gdy większość klientów nadal wybierała tradycyjne perfumerie, Notino dostrzegło potencjał w śledzeniu wzorców zachowania konsumentów. Ludzie często wracali do zapachów, które już znali i cenili, bez potrzeby ponownego testowania ich przed każdym zakupem.W czasach, gdy niewielu wierzyło w potencjał handlu internetowego w tej kategorii, Notino znalazło w nim szansę. Dwa lata później na polski rynek wszedł sklep pod domeną iperfumy.pl.

Wraz z rozszerzaniem asortymentu poza kategorię zapachów i rozwojem działalności w Europie firma rozpoczęła w 2016 roku proces ujednolicania swojej obecności pod marką Notino.Stopniowo zastępowała ona nazwę iperfumy, z którą polscy klienci kojarzyli przedsiębiorstwo przez dekadę.Do 2022 roku Notino przekroczyło próg 1 mld euro rocznych przychodów i zajęło dziewiąte miejsce wśród największych europejskich sprzedawców internetowych prowadzących sprzedaż transgraniczną.Tym samym stało się pierwszym biznesem z Europy środkowo-wschodniej, który znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu Cross-Border Commerce Europe.

Obecnie Notino obsługuje 40 mln klientów w 27 krajach europejskich. W roku fiskalnym 2025, obejmującym okres od maja 2025 do kwietnia 2026 roku, firma osiągnęła przychody w wysokości 1,76 mld euro. Polska odpowiadała za 15% tej kwoty, pozostając największym rynkiem Notino.

Polska jest ważną częścią historii Notino niemal od samego początku. To, co dwadzieścia lat temu było jednym z naszych pierwszych kroków w ekspansji zagranicznej, rozwinęło się w nasz największy rynek, z najbardziej rozbudowaną siecią sklepów i własnym centrum dystrybucyjnym. Jednak najmocniejszym potwierdzeniem naszej pozycji jest zaufanie klientów: ponad 97% polskich klientów poleciłoby Notino swoim znajomym lub rodzinie. To właśnie na tym fundamencie zaufania chcemy budować firmę przez kolejne dwadzieścia lat– mówiBartosz Kliś, co-CEO Notino.

Program lojalnościowy dopasowany do indywidualnych preferencji klientów

Dwie dekady obecności w Polsce pozwoliły Notino poznać różnorodne sposoby, w jakie klienci odkrywają, wybierają i kupują produkty kosmetyczne. Wkraczając w trzecią dekadę działalności na polskim rynku, firma wykorzystuje tę wiedzę, wprowadzającNotino Club– program lojalnościowy, który nagradza nie tylko zakupy, lecz także inne formy interakcji klientów z marką.

Program został już wdrożony w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Dotychczas klienci odebrali ponad pół miliona nagród, a dane wskazują na równomierny rozkład zainteresowania poszczególnymi rodzajami korzyści. Rabaty cyfrowe, Notino Discovery Boxy oraz upominki rzeczowe od marek kosmetycznych stanowią po około jednej trzeciej nagród wybieranych przez kupujących.

Nie chcieliśmy tworzyć kolejnej inicjatywy lojalnościowej opartej na jednym rodzaju nagrody. Wyszliśmy z założenia, że różnych klientów motywują różne korzyści, a dane to potwierdzają: rabaty, Discovery Boxy oraz upominki rzeczowe od marek stanowią po około jednej trzeciej odebranych nagród. Oparcie programu wyłącznie na rabatach oznaczałoby zatem pominięcie około dwóch trzecich wyborów dokonywanych przez naszych klientów w zakresie nagród. Dlatego chcemy rozwijać Notino Club z uwzględnieniem zróżnicowanych preferencji oraz oferować wyróżnienia i doświadczenia, które rzeczywiście odpowiadają potrzebomkonsumentów– mówi Matěj Kapošváry, dyrektor ds. klientów w Notino.

Klienci zdobywają większość punktów za zakupy, jednak Notino Club nagradza także inne formy interakcji z marką. Uczestnicy mogą zbierać punkty za takie działania jak dokonanie pierwszego zamówienia w aplikacji Notino, publikowanie opinii o produktach czy wizytę w sklepie stacjonarnym. Celem jest budowanie relacji, która wykracza poza sam moment zakupu i zachęca do ponownego odwiedzenia sklepu lub strony Notino.

Po wdrożeniu programu w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech Notino wprowadza godo Polski – na swój największy rynek pod względem przychodów.Członkowie klubu będą otrzymywać jeden punkt za każdą wydaną złotówkę i wykorzystywać nagrody zarówno w kanałach internetowych Notino, jak i w sklepach stacjonarnych.

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