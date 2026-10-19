Jesienią i zimą otul się zapachami gruszki i leśnej jagody

Inspiracją dla tegorocznej kolekcji jest strych rodzinnego domu Pana Yves Rocher w La Gacilly w Bretanii. To właśnie tam, wśród starych, drewnianych mebli, zielników i gablot z naturalnymi składnikami, założyciel marki stworzył swój pierwszy krem. W świątecznej opowieści przestrzeń ta przeistacza się w magiczny warsztat, w którym zamiłowanie do natury i roślinnych składników pozwala spełniać bożonarodzeniowe życzenia. Ważnym motywem limitowanej kolekcji Yves Rocher są w tym roku książki oraz listy, nawiązujące do korespondencji, którą Monsieur Yves Rocher prowadził przez lata ze swoimi klientami. Są one do tej pory symbolem bliskości i uważności na potrzeby innych.

Gruszka w miodzie to ciepła, otulająca kompozycja, w której nuty gruszki i kardamonu łączą się z pistacją i gorzkim migdałem. Całość dopełniają wanilia, miód, bób tonka i piżmo. Leśna jagoda ma owocowy, orzeźwiający charakter: nutom jagody, maliny i jeżyny towarzyszą akordy drzewa cedrowego, fiołkowej galaretki i liścia ostrokrzewu, osadzone na bazie drzewa sandałowego, wanilii i piżma.

Obie linie obejmują żele pod prysznic, mleczka i peelingi do ciała, kremy do rąk, balsamy do ust, żele do mycia rąk oraz mgiełki do ciała i włosów. Kolekcję uzupełniają świece i dyfuzory zapachowe, które pozwalają wypełnić dom ulubionym aromatem. Produkty można podarować pojedynczo lub połączyć w zestaw dopasowany do upodobań bliskiej osoby.

W kolekcji znalazły się też gotowe zestawy 2 lub 3 miniaturowych produktów do ciała, zapakowane w papierowe opakowania przypominające starodawne księgi.

Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe

Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe