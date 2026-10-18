Skóra gotowa na każdy dzień

Czasem potrzebujemy efektu tu i teraz. Więcej nawilżenia. Gładszej skóry. Świeższego, bardziej wypoczętego wyglądu. Ale dobra pielęgnacja nie kończy się wraz z wieczornym demakijażem. Dlatego sercem PERFECTA Active Filler jest FILL-UP SYSTEM, wielopoziomowa technologia odpowiadająca jednocześnie na trzy ważne potrzeby skóry.

HYDRO FILL intensywnie nawilża i wygładza, pomagając przywrócić skórze świeży wygląd.

DERMA FILL wspiera jej jędrność i elastyczność.

REPAIR FILL wspomaga procesy regeneracyjne i pomaga utrzymać skórę w dobrej kondycji.

Trzy kierunki działania. Jeden cel: skóra, która wygląda dobrze nie tylko przez chwilę.

Duet do zadań specjalnych: HYALURONPGA + PDRN

Za technologią FILL-UP SYSTEM stoją starannie dobrane składniki aktywne, których działanie wzajemnie się uzupełnia:

hyaluronPGA łączy kwas hialuronowy i PGA w zaawansowany system nawilżający. Kwas hialuronowy pomaga intensywnie nawilżać skórę, a PGA tworzy na jej powierzchni film ograniczający utratę wilgoci i wzmacniający efekt nawilżenia. Skóra staje się gładsza, bardziej miękka i odzyskuje naturalnie pełniejszy wygląd.

PDRN wspiera procesy odnowy i regeneracji skóry, pomagając poprawić jej kondycję, strukturę, jędrność i elastyczność.

PERFECTA Active Filler to pielęgnacja, która odpowiada zarówno na to, czego skóra potrzebuje dzisiaj, jak i na to, czego będzie potrzebowała jutro. Powstała z myślą o skórze, która każdego dnia mierzy się z czymś innym. Raz potrzebuje intensywnego nawilżenia, innym razem regeneracji, czasem szybkiego efektu wygładzenia przed ważnym wyjściem. A najczęściej wszystkiego po trochu.

Dlatego zamiast obiecywać zatrzymanie czasu, PERFECTA Active Filler koncentruje się na tym, co naprawdę ważne: żeby skóra wyglądała dobrze i była w dobrej kondycji niezależnie od tego, co przyniesie dzień. Bo życie nie zwalnia tempa tylko dlatego, że mamy mniej czasu na pielęgnację.

PERFECTA Active Filler KREM WYPEŁNIAJĄCY SUPER LEKKI SPF 50

Ultralekki krem, który natychmiast wygładza skórę i wizualnie redukuje drobne linie, jednocześnie zapewniając wysoką ochronę przeciwsłoneczną SPF 50 i chroniąc przed fotostarzeniem.

Zaawansowany FILL-UP SYSTEM łączy trzy filary skutecznego działania:

HYDRO FILL – intensywne nawilżenie dzięki połączeniu kwasu hialuronowego i PGA, które wiążą i zatrzymują wodę w skórze, wygładzając jej strukturę.

·DERMA FILL – wsparcie produkcji kolagenu i elastyny dzięki PDRN i precyzyjnym peptydom, które poprawiają jędrność i sprężystość skóry.

REPAIR FILL – stymulacja odnowy i poprawa jakości skóry dzień po dniu.

HYALURON PGA zawarty w formule pomaga utrzymać optymalny poziom nawilżenia, sprawiając, że skóra staje się gładsza, bardziej miękka i wygląda na pełniejszą. PDRN wspiera odbudowę skóry, przywracając jej gęstość i pełniejszy wygląd. Efektem jest natychmiastowo wygładzona, bardziej nawilżona i promienna skóra, a także stopniowa poprawa jej objętości, jędrności i elastyczności.

PERFECTA Active Filler KREM INTENSYWNIE WYPEŁNIAJĄCY

Bogaty krem, który intensywnie wygładza skórę i przywraca jej pełniejszy, bardziej jędrny wygląd.

Zaawansowany FILL-UP SYSTEM działa wielopoziomowo, łącząc trzy filary skutecznego wypełnienia:

HYDRO FILL – głębokie nawilżenie dzięki połączeniu kwasu hialuronowego i PGA, które wiążą i zatrzymują wodę w skórze, wygładzając jej powierzchnię.

DERMA FILL – wsparcie produkcji kolagenu i elastyny dzięki PDRN i precyzyjnym peptydom, poprawiające gęstość i sprężystość skóry.

REPAIR FILL – wspomaganie odnowy komórkowej i odbudowy struktury skóry dzień po dniu.

Zawarty w formule HYALURON PGA zapewnia skórze intensywne nawilżenie, wspiera utrzymanie wilgoci oraz wygładza ją, dając efekt wypełnienia. PDRN wspiera poprawę struktury skóry, jej elastyczności i pełniejszego wyglądu, a KAPSUŁKI GLOW dopełniają działanie formuły, przywracając cerze świeżość, blask i wypoczęty wygląd. Skóra staje się natychmiast gładsza, bardziej nawilżona i wizualnie „wypełniona”, a przy regularnym stosowaniu odzyskuje jędrność, sprężystość i młodszy wygląd.

PERFECTA Active Filler SERUM BOOSTER WYPEŁNIAJĄCE

Intensywna dawka wypełnienia i regeneracji dla skóry, która potrzebuje widocznych efektów. Skoncentrowana formuła działa wielopoziomowo, przywracając skórze objętość, jędrność i sprężystość.

Zaawansowany FILL-UP SYSTEM łączy trzy filary skutecznego działania:

HYDRO FILL – głębokie nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu i PGA, które wypełniają skórę od wewnątrz i wygładzają jej strukturę.

DERMA FILL – stymulacja produkcji kolagenu i elastyny dzięki PDRN oraz precyzyjnym peptydom, poprawiająca jędrność i elastyczność skóry.

REPAIR FILL – wsparcie procesów odnowy i odbudowy, poprawiające jakość i kondycję skóry.

Za wielopoziomowe nawilżenie skóry odpowiada 3X HYALURON PGA, czyli zaawansowane połączenie trzech form kwasu hialuronowego z kwasem poliglutaminowym. Z kolei PDRN wspiera procesy odbudowy na poziomie komórkowym, poprawiając jędrność i przywracając pełniejszy wygląd – efekt „full skin”. Formułę dopełniają KAPSUŁKI GLOW, które dodają cerze świeżości i blasku, nadając jej zdrowy, wypoczęty wygląd. Lekka, skoncentrowana formuła szybko się wchłania, pozostawiając skórę wyraźnie gładszą, bardziej napiętą i intensywnie nawilżoną.

PERFECTA Active Filler WYPEŁNIAJĄCY KREM POD OCZY I NA GÓRNĄ POWIEKĘ

Wypełnia, wygładza i przywraca świeże spojrzenie.

Zaawansowana formuła stworzona z myślą o delikatnej skórze wokół oczu, która szybko traci jędrność i objętość.

Technologia FILL-UP SYSTEM działa wielopoziomowo:

HYDRO FILL – intensywnie nawilża dzięki kwasowi hialuronowemu i PGA, wygładzając drobne linie.

DERMA FILL – wspiera produkcję kolagenu i elastyny dzięki PDRN i precyzyjnym peptydom, poprawiając jędrność i napięcie skóry.

REPAIR FILL – wspomaga regenerację i poprawia jakość skóry wokół oczu.

HYALURON PGA pomaga chronić skórę przed utratą wilgoci, pozostawiając ją wyraźnie gładszą, miękką i przyjemnie napiętą, a PDRN wspomaga jej odbudowę, przywracając bardziej pełny i gładki wygląd. Krem widocznie wygładza skórę, redukuje oznaki zmęczenia, takie jak cienie i opuchnięcia, oraz przywraca jej komfort i elastyczność. Skóra zyskuje świeższy, bardziej wypoczęty wygląd, a regularne stosowanie wzmacnia efekt wygładzenia i przywraca jej wrażenie większej gęstości i pełności.