Tragedia na boisku piłkarskim! Samochód wjechał w dzieci. Są ofiary śmiertelne

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-18 8:37

Tragiczne sceny rozegrały się w sobotnie popołudnie w amerykańskim mieście Wichita w stanie Kansas. Podczas meczu piłkarskiego z udziałem dzieci pickup prowadzony przez 34-letnią kobietę wjechał na boisko. Zginęły dwie osoby, w tym sześcioletni chłopiec. Dziesięć kolejnych osób trafiło do szpitala, a wśród rannych jest pięcioro dzieci. Kierująca została zatrzymana. Śledczy wciąż ustalają, co doprowadziło do tragedii.

Piłka w siatce bramki na boisku. O tragicznej śmierci sześcioletniego chłopca podczas meczu przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI zdj.ilustracyjne

Pickup wjechał na boisko podczas meczu dzieci. Są ofiary śmiertelne

Do dramatu doszło w sobotę, 17 października po południu czasu lokalnego na terenie kompleksu sportowego Stryker w Wichicie w stanie Kansas. W trakcie meczu piłkarskiego z udziałem najmłodszych uczestników na boisko wjechał pickup.

Bilans zdarzenia jest tragiczny. Życie stracił sześcioletni chłopiec oraz 35-letni mężczyzna. Dziesięć innych osób zostało rannych i przewiezionych do szpitali.

Wśród poszkodowanych jest pięcioro dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Jak przekazał kapitan Aaron Moses z miejscowej policji, obrażenia rannych są zróżnicowane — od lekkich po poważne. Według wstępnych informacji nie zagrażają jednak ich życiu.

Polecany artykuł:

Kobieta za kierownicą pickupa została zatrzymana. Policja bada przyczyny

Pojazdem kierowała 34-letnia kobieta, która została zatrzymana przez policję. Śledczy nie ustalili jeszcze, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też samochód wjechał na boisko celowo.

– Wciąż ustalamy, jak i dlaczego do tego doszło – powiedział kapitan Aaron Moses podczas konferencji prasowej.

Jak dodał, w pickupie znajdowało się również dwoje dzieci. Jedno z nich, dziecko kierującej, także uczestniczyło w rozgrywkach piłkarskich na terenie kompleksu Stryker, ale na innym boisku.

Kobieta współpracuje ze śledczymi. Policja potwierdziła, że przebywa w areszcie. Okoliczności tragedii są nadal wyjaśniane.

Quiz. Donald Trump: fakty i fake newsy. Sprawdź, czy prezydent USA da się lubić
Pytanie 1 z 10
Zanim został prezydentem, Donald Trump nigdy nie pełnił żadnej funkcji publicznej.

Burmistrz Wichity zabrała głos po tragedii

Dramatyczne wydarzenia wstrząsnęły lokalną społecznością. Do tragedii odniosła się burmistrz Wichity, która w mediach społecznościowych przekazała wyrazy współczucia poszkodowanym i ich bliskim.

Podkreśliła, że jest zdruzgotana informacjami o zdarzeniu w kompleksie sportowym Stryker. Szczególne słowa wsparcia skierowała do dzieci oraz rodzin dotkniętych tragedią.

Kompleks sportowy Stryker to miejski obiekt obejmujący 11 boisk ze sztuczną nawierzchnią, wykorzystywanych do rozgrywek w różnych dyscyplinach sportowych. Po tragicznym zdarzeniu władze miasta poinformowały o odwołaniu wszystkich imprez zaplanowanych na terenie kompleksu.

Śledczy nadal ustalają dokładny przebieg wydarzeń i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: dlaczego pickup wjechał na boisko, na którym rozgrywał się mecz z udziałem dzieci.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

BOISKO
BOISKO PIŁKARSKIE
ŚMIERĆ
USA