Pickup wjechał na boisko podczas meczu dzieci. Są ofiary śmiertelne
Do dramatu doszło w sobotę, 17 października po południu czasu lokalnego na terenie kompleksu sportowego Stryker w Wichicie w stanie Kansas. W trakcie meczu piłkarskiego z udziałem najmłodszych uczestników na boisko wjechał pickup.
Bilans zdarzenia jest tragiczny. Życie stracił sześcioletni chłopiec oraz 35-letni mężczyzna. Dziesięć innych osób zostało rannych i przewiezionych do szpitali.
Wśród poszkodowanych jest pięcioro dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Jak przekazał kapitan Aaron Moses z miejscowej policji, obrażenia rannych są zróżnicowane — od lekkich po poważne. Według wstępnych informacji nie zagrażają jednak ich życiu.
Kobieta za kierownicą pickupa została zatrzymana. Policja bada przyczyny
Pojazdem kierowała 34-letnia kobieta, która została zatrzymana przez policję. Śledczy nie ustalili jeszcze, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też samochód wjechał na boisko celowo.
– Wciąż ustalamy, jak i dlaczego do tego doszło – powiedział kapitan Aaron Moses podczas konferencji prasowej.
Jak dodał, w pickupie znajdowało się również dwoje dzieci. Jedno z nich, dziecko kierującej, także uczestniczyło w rozgrywkach piłkarskich na terenie kompleksu Stryker, ale na innym boisku.
Kobieta współpracuje ze śledczymi. Policja potwierdziła, że przebywa w areszcie. Okoliczności tragedii są nadal wyjaśniane.
Burmistrz Wichity zabrała głos po tragedii
Dramatyczne wydarzenia wstrząsnęły lokalną społecznością. Do tragedii odniosła się burmistrz Wichity, która w mediach społecznościowych przekazała wyrazy współczucia poszkodowanym i ich bliskim.
Podkreśliła, że jest zdruzgotana informacjami o zdarzeniu w kompleksie sportowym Stryker. Szczególne słowa wsparcia skierowała do dzieci oraz rodzin dotkniętych tragedią.
Kompleks sportowy Stryker to miejski obiekt obejmujący 11 boisk ze sztuczną nawierzchnią, wykorzystywanych do rozgrywek w różnych dyscyplinach sportowych. Po tragicznym zdarzeniu władze miasta poinformowały o odwołaniu wszystkich imprez zaplanowanych na terenie kompleksu.
Śledczy nadal ustalają dokładny przebieg wydarzeń i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: dlaczego pickup wjechał na boisko, na którym rozgrywał się mecz z udziałem dzieci.