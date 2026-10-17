Moda na jesień. Garderoba pełna artystycznej ekspresji

Tradycja zinterpretowana na nowo we współczesnym stylu

Krótka kurtka Short Blouson o uniwersalnym charakterze unisex, wyróżnia się skróconym fasonem i swobodną sylwetką. Damska kurtka Padded Short Jacket łączy miękkie, obszerne wypełnienie z nowoczesną funkcjonalnością. Wśród dzianin znalazły się m.in. swetry z dekoltem w serek oraz kamizelki z okrągłym dekoltem, dostępne w wielu kolorach i wyrazistych wzorach.

Elementy, które podkreślą jesienno-zimowe stylizacje

Męska kurtka Windproof Fleece Jacket oraz damska Fleece Short Blouson zapewniają komfort noszenia i doskonale sprawdzają się w stylizacjach warstwowych. Damska spódnica plisowana Pleated Skirt wyróżnia się asymetrycznym krojem. Kolekcję uzupełniają m.in skarpetki I czapki które pozwolą dopełnić jesienne zestawy.

Jonathan Anderson komentuje kolekcję: “Ten sezon odzwierciedla świat teatru i kultury akademickiej. Przestrzenie, w których spotykają się różnorodne, nieskrępowane formy kreatywności. Czerpiąc z tradycyjnych fasonów, stworzyliśmy kolekcję, w której kolory, wzory i funkcjonalność można wykorzystywać w wielu codziennych sytuacjach

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe