Nałóż szczoteczką na osłabione rzęsy. Z dnia na dzień będą coraz gęstsze i dłuższe. I to bez laminacji za 300 zł. Sposób na odżywienie rzęs

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-16 11:33

Kobiety o słabszych rzęsach robią wszystko, aby wzmocnić włoski i sprawić, że spojrzenie nabierze głębi. Jednak nie trzeba wydawać pieniędzy na specjalistycznie odzywki do rzęs, gdyż można je zastąpić naturalnym produktem. Nałóż go szczoteczką na osłabione rzęsy, a z dnia na dzień będą coraz gęstsze i dłuższe. I to bez laminacji za 300 złotych.

Ręka osoby czeszącej rzęsy różową szczoteczką. O domowych sposobach na gęste rzęsy przeczytasz na SE.
Autor: Puppy 9/ Shutterstock
  • Wiele kobiet pragnie długich i gęstych rzęs, ale drogie zabiegi kosmetyczne mogą osłabiać włoski, generując wysokie koszty.
  • Istnieje jednak znacznie tańsza i naturalna alternatywa, która skutecznie wzmocni Twoje rzęsy, zapobiegając ich łamliwości i wypadaniu.
  • Odkryj, jak za jedyne 10 złotych możesz odmienić wygląd swoich rzęs i uzyskać naturalne zagęszczenie bez wizyty u kosmetyczki!

Sposób na przedłużenie i zagęszczenie rzęs

Długie i gęste rzęsy to marzenie chyba każdej kobiety. Wiele pań, aby uzyskać taki efekt decyduje się na przedłużanie rzęs u kosmetyczki. Jednak regularne wykonywanie tego zabiegu sprawia, że włoski stają się osłabione i łatwiej wypadają. Poza tego typu zabiegiem sposobów na przedłużenie rzęs jest wiele - od tych, które można przeprowadzić samodzielnie w domu, czyli malowanie rzęs tuszem wydłużającym włoski, po wykonanie profesjonalnego botoksu i liftingu rzęs. Są to zabiegi, które w efekcie daje ich wydłużenie, podkręcenie i zagęszczenie. Polegają na wymodelowaniu włosków poprzez nałożenie na nie kilku preparatów. Efekt często wzmacniany jest poprzez odżywczy botoks rzęs i nałożenie henny, która daje włoskom intensywny kolor. Cena takiego zabiegu to około 300 złotych. Jednak zamiast wydawać setki złotych, o wiele lepiej jest po prostu zadbać o kondycję włosków. W tym celu warto stosować odżywki do rzęs, w tym też te naturalne, jak na przykład olej arganowy lub rycynowy.

Nałóż szczoteczką na osłabione rzęsy. Z dnia na dzień będą coraz gęstsze i dłuższe.

Jeśli chcesz wzmocnić rzęsy bez tuszu lub zabiegów u kosmetyczki, to kup w aptece olejek rycynowy za jedyne 10 złotych. Ten produkt jest popularnym domowym sposobem na wzmocnienie i zagęszczenie rzęs. Zawiera kwas rycynolowy, który może pobudzać krążenie krwi w mieszkach włosowych, co z kolei może stymulować wzrost rzęs. Olejek rycynowy jest też bogaty w kwasy tłuszczowe, które odżywiają i wzmacniają rzęsy, zmniejszając ich łamliwość. Dzięki temu może skutecznie przyczynić się do wizualnego zagęszczenia rzęs.

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