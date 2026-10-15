K-beauty: składniki, rytuały i trendy prosto z Korei. Wszystko, co warto wiedzieć o koreańskiej pielęgnacji

Składniki, które definiują K-beauty

Jednym ze znaków rozpoznawczych K-beauty jest wykorzystanie różnorodnych składników aktywnych, odpowiadających na konkretne potrzeby skóry. W ostatnim czasie szczególną popularnością cieszy się PDRN – składnik otrzymywany najczęściej z fragmentów DNA łososia, kojarzony przede wszystkim ze wsparciem procesów regeneracyjnych, nawilżeniem i poprawą elastyczności skóry. Drzewo herbaciane cenione jest za właściwości oczyszczające i kojące, szczególnie w pielęgnacji skóry problematycznej. Śluz ślimaka pomaga nawilżać, wygładzać i wspierać naturalną barierę skóry. Wąkrotka azjatycka koi, łagodzi podrażnienia i wspiera regenerację oraz naturalną barierę ochronną skóry. Coraz większą popularnością cieszą się także mikroigły, które delikatnie stymulują powierzchnię skóry, wspierając jej odnowę i wygładzenie. W koreańskiej pielęgnacji popularne są również aloes, znany z właściwości nawilżających i łagodzących, oraz żeń-szeń, ceniony za działanie antyoksydacyjne i rewitalizujące. Tak różnorodne składniki pozwalają dopasować pielęgnację do indywidualnych potrzeb skóry i tworzyć wieloetapowe rytuały odpowiadające na różne problemy i potrzeby skóry.

Koreański rytuał krok po kroku

Koreańska pielęgnacja słynie z wieloetapowego podejścia, którego celem jest dokładne oczyszczanie, nawilżanie, odżywianie i ochrona skóry. Klasyczny rytuał obejmuje: oczyszczanie i demakijaż na bazie olejku, a następnie produktem na bazie wody, złuszczanie, tonizowanie, esencję, serum lub ampułkę, maskę w płachcie, krem pod oczy, krem nawilżający oraz ochronę przeciwsłoneczną. Poszczególne etapy uzupełniają się, tworząc kompleksowy rytuał pielęgnacyjny. Współcześnie 10 kroków traktuje się jednak elastycznie – najważniejsze jest dopasowanie produktów i częstotliwości ich stosowania do indywidualnych potrzeb skóry.

Trendy i kosmetyczne innowacje

Temat koreańskiej pielęgnacji pojawił się również w najnowszym odcinku „Urodomaniaczek by hebe”. Adrianna Grotkowska, specjalistka od K-beauty, wraz z Adrianną Krysian testowały koreańskie nowości, pokazując innowacyjne formuły i praktyczne rozwiązania, które można wykorzystać w codziennej pielęgnacji. Wśród prezentowanych kosmetyków znalazły się m.in. produkty z witaminą C, maska na szyję aktywowana mgiełką oraz SPF w formie cushionu, ułatwiający reaplikację ochrony przeciwsłonecznej. To kolejna inspiracja do odkrywania koreańskich trendów i dopasowywania pielęgnacji do potrzeb skóry.

Odkryj świat K-beauty z katalogiem Hebe

Najnowszy katalog Hebe „Koreańskie Rytuały Piękna” zabiera w podróż po świecie K-beauty – od najważniejszych składników aktywnych i aktualnych trendów po wszystkie etapy koreańskiego rytuału pielęgnacyjnego. Katalog przybliża filozofię koreańskiej pielęgnacji, pokazuje, jak świadomie dobierać kosmetyki do potrzeb skóry i inspiruje do stworzenia własnego rytuału piękna. To praktyczny przewodnik dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać K-beauty i czerpać z niego to, co najlepiej odpowiada ich skórze, stylowi życia i codziennym potrzebom.

Autor: Hebe/ Materiały prasowe