Maskara idealna jesień?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
materiały prasowe
2026-10-15 10:12

Wilgoć, zmienna pogoda i intensywne tempo dnia sprawiają, że to jeden z najbardziej wymagających sprawdzianów dla maskary. Panorama od L'Oréal Paris została stworzona po to, by zdać ten test bez zarzutu. Zapewnia panoramiczną objętość, perfekcyjne rozdzielenie rzęs i trwałość bez osypywania, grudek czy rozmazywania, dzięki czemu spojrzenie pozostaje wyraziste od rana do wieczora bez konieczności poprawek.

Kobieta z makijażem podkreślającym rzęsy. O trwałości maskary Panorama jesienią przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Panorama od L'Oréal Paris została stworzona z myślą o trwałości bez kompromisów. Formuła z technologią Stretchflex™ i wielopoziomowa silikonowa szczoteczka zapewniają panoramiczną objętość, precyzyjne rozdzielenie rzęs oraz efekt bez grudek, rozmazywania i osypywania. 

Szczoteczka dociera nawet do najkrótszych rzęs, budując objętość od nasady aż po końce i tworząc efekt panoramicznego wachlarza. Panorama dostępna jest w kilku wariantach: klasycznej Panorama Black, intensywnej All Night Black oraz Brun Leather, która subtelnie podkreśla rzęsy ciepłym odcieniem brązu, idealnym dla fanek naturalnego makijażu. 

Współczesne trendy w makijażu coraz częściej stawiają na trwałość i naturalny, a jednocześnie wyrazisty efekt, który wytrzyma intensywny dzień. Mascara Panorama idealnie wpisuje się w tę filozofię, oferując nie tylko spektakularną objętość, ale także niezawodność przez cały dzień. Dostępność odcieni takich jak Brun Leather odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na subtelne podkreślenie urody, które nie dominuje, lecz harmonijnie uzupełnia całościowy look, idealny zarówno do pracy, jak i na specjalne okazje.

L'Oréal Paris
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe L'Oréal Paris
Maskara Panorama
Autor: Maskara Panorama/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI