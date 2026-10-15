Dramat o świcie na DK9! Zderzyły się dwie ciężarówki, nie żyje kierowca

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-15 8:11

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 9 w Krzyżanowicach niedaleko Radomia! W czwartek (15 października) nad ranem doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Siła uderzenia była ogromna. Kierowca jednej z ciężarówek zginął na miejscu. Drugi z mężczyzn został przewieziony do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. Szczegóły poniżej.

  • Tragiczny wypadek na DK9 w Krzyżanowicach pod Radomiem: wczesnym rankiem zderzyły się dwie ciężarówki.
  • Jeden z kierowców zginął na miejscu, drugi został ranny i trafił do szpitala.
  • Droga krajowa nr 9 jest całkowicie zablokowana, a służby pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
  • O szczegółach piszemy poniżej.

Tragiczny wypadek na DK9. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu

Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek, 15 października, we wczesnych godzinach porannych na drodze krajowej nr 9. Tuż po godz. 5 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie o zderzeniu dwóch ciężarówek w miejscowości Krzyżanowice. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarowego volvo, jadący od strony Iłży w kierunku Radomia, zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka renault, za którego kierownicą siedział 44-latek.

Do śmiertelnego zdarzenia doszło w czwartek, 15 października nad ranem na drodze krajowej nr 9. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu po godz. 5 otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku w miejscowości Krzyżanowice. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący pojazdem ciężarowym Volvo jadąc od Iłży w kierunku Radomia  zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Renault, którym kierował 44-latek.

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Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności wypadku

- Kierowca Volvo poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, a kierowca drugiego pojazdu został przewieziony do szpitala. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury i wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia - mówi Justyna Jaśkiewicz, rzecznik prasowy KMP Radom.

Droga krajowa nr 9 na tym odcinku jest zablokowana.

Więcej zdjęć tutaj: https://www.facebook.com/leszek.foss

Służby na miejscu wypadku dwóch ciężarówek. Na miniaturze rozbity bok naczepy Volvo. O tragedii na DK9 przeczytasz na SE.
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