Obywatele Ukrainy opuszczają Polskę. Dane nie pozostawiają złudzeń. Wiemy, dokąd się przenoszą

Z danych Eurostatu wynika, że na koniec sierpnia 2026 roku statusem ochrony czasowej w Unii Europejskiej było objętych prawie 4,5 mln obywateli państwa trzecich, którzy uciekali przed rosyjską agresją. W lipcu ta liczba wzrosła symbolicznie o nieco ponad 3 tysiące osób. Decyzja rady UE, na mocy której ich pobyt pozostaje legalny, została ponownie przedłużona - do 4 marca 2027 roku. Coś się jednak zmieniło. Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", najwięcej uchodźców ze statusem ochrony tymczasowej przyjmują Niemcy, na drugim miejscu jest Polska, a na trzecim - Czechy.

- Jeśli jednak spojrzymy na liczbę uchodźców w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, liderem są Czechy ze wskaźnikiem 36,5. Dalej plasują się Słowacja (27,7) oraz Cypr (27). Tymczasem średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi zaledwie 9,8 - podaje "Wyborcza".

Co ciekawe, w porównaniu z zeszłym rokiem sprawa ma się nieco inaczej. W sierpniu 2025 roku to Polska była na drugim miejscu, a na trzecim - Estonia. Czechy pozostawały liderem. Największy odpływ obywateli Ukrainy odnotowano od tego czasu właśnie w naszym kraju. Liczba Ukraińców skurczyła się o ponad 13,5 tys. osób. Podobny trend był widoczny w Finlandii, gdzie spadek wyniósł ponad 6 tys. osób, a także we Francji - o ponad 2 tys. osób. Największe wzrosty odnotowano z kolei w Niemczech (ponadt 4 tys. osób), Rumunii (niemal 3,5 tys. osób) oraz Czechach (ponad 3 tys. osób).

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- Obywatele Ukrainy stanowią obecnie ponad 98,5 proc. wszystkich osób zarejestrowanych w unijnym systemie ochrony czasowej. Pod względem struktury demograficznej dane od miesięcy pozostają niezwykle stabilne. Największą grupą są dorosłe kobiety (43,6 proc.), niemal jedną trzecią stanowią dzieci i młodzież (29,1 proc.), natomiast dorośli mężczyźni to 27,3 proc. ogółu uchodźców - opisuje "Gazeta Wyborcza".

Powodów, dla których obywatele Ukrainy zmieniają miejsce zamieszkania, jest zapewne wiele, choć nie bez znaczenia może być zwiększające się negatywne nastawienie względem tych migrantów wśród polskich społeczności. Nie pomagają w tym kontrowersyjne wydarzenia, prorosyjska propaganda oraz manipulacyjne treści publikowane w mediach. Czas pokaże, czy trend utrzyma się w sile.

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