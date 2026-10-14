Ciało młodej kobiety wyłowione z Wisły w Płocku. Makabrycznego odkrycia dokonał przechodzień

Makabryczne znalezisko w wodach Wisły w Płocku

Dramatyczne sceny rozegrały się w środowe popołudnie, 14 października. To właśnie wtedy, tuż po godzinie 15:00, lokalne służby ratunkowe odebrały mrożące krew w żyłach zawiadomienie. W nurcie rzeki w Płocku zauważono unoszące się zwłoki. Przerażającego odkrycia dokonał przypadkowy świadek spacerujący w tamtej okolicy, o czym jako pierwszy poinformował portal Panorama Płock.

Jak wynika z pierwszych doniesień z miejsca zdarzenia, odnalezione ciało należy do młodej osoby. Śledczy przypuszczają, że wyłowiona z rzeki kobieta mogła mieć około 30 lat.

- Po godz. 15 przyjęliśmy zgłoszenie dotyczące ciała pływającego w Wiśle na wysokości ulicy Rybaki. W wyniku działań służb z Wisły wyłowiono ciało około 30-letniej kobiety. Przybyły na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon. Na miejscu służby zabezpieczają teren zdarzenia oraz ustalają jego okoliczności.

Powyższe słowa przekazał dziennikarzom Panoramy Płock st. asp. Krzysztof Kruk z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Teren zdarzenia został otoczony, a mundurowi nadal prowadzą tam swoje czynności dochodzeniowe, mające na celu pełne wyjaśnienie tego, co doprowadziło do śmierci kobiety.

Pomoc w kryzysie psychicznym. Gdzie szukać wsparcia?

Pamiętaj, że w chwilach najgłębszego zwątpienia nigdy nie jesteś pozostawiony sam sobie. Jeśli borykasz się z natrętnymi myślami samobójczymi albo znasz kogoś, kto potrzebuje natychmiastowej interwencji, nie wahaj się skorzystać z darmowych, specjalistycznych infolinii wsparcia:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowi

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