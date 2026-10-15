Trzy piłkarki zginęły w drodze do domu. Klub w żałobie: „To był zaszczyt Was znać”

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-10-15 5:00

Jednego dnia grały na boisku, a chwilę później ich bliscy musieli zmierzyć się z niewyobrażalną tragedią. Karolina, Klaudia i Julia były związane z UKS Loczki Wyszków. Karolina pełniła funkcję kapitan drużyny, Klaudia stała na bramce, a Julia wiernie kibicowała zespołowi. Wszystkie zginęły w tragicznym wypadku samochodowym w Nowej Wsi pod Wyszkowem. Dzisiaj po dziewczynach pozostały wspomnienia, łzy i pustka, której nie sposób zapełnić.

To był poniedziałek, 15 października 2018 roku. Chwile po godz. 17 na prostej drodze powiatowej między Porządziem a Białymbłotem doszło do tragedii, która na zawsze zmieniła lokalną społeczność. Toyota, którą podróżowały trzy 20-letnie przyjaciółki, z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, a następnie z ogromnym impetem uderzyła w drzewo.

Siła zderzenia była tak wielka, że auto zostało kompletnie zmiażdżone. Przejeżdżający kierowca, który zauważył wrak owinięty wokół pnia, natychmiast wezwał służby. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by rozciąć karoserię i dostać się do środka. Niestety, na ratunek było już za późno. Żadna z młodych kobiet nie przeżyła.

Serce drużyny przestało bić

Wiadomość o śmierci Karoliny, Klaudii i Julii wstrząsnęła klubem, z którym były związane „od zawsze”. Następnego dnia na profilu drużyny pojawił się wpis, który złamał tysiące serc.

Każda z nich była niezastąpiona. 20-letnia Karolina, kapitan drużyny, była prawdziwą weteranką, mając na koncie rekordowe 80 spotkań w barwach klubu. Jej koleżanka z boiska, również 20-letnia Klaudia, strzegła bramki. Jej interwencje miały kluczowy udział w awansie zespołu do II ligi. Trójkę przyjaciółek dopełniała Julia, także 20-latka, ich najwierniejszy kibic, którego wsparcie czuły na każdym meczu, nawet tym wyjazdowym.

Kto, jak nie Tereska, krzyknie teraz na nas „Mocniej! Walczymy!” − pisali zdruzgotani koledzy i koleżanki z boiska, wspominając Karolinę. Pamiętali też Klaudię, która „broniła karne i ratowała im skórę w nieprawdopodobnych sytuacjach”. Swój hołd zakończyli słowami: − Karolina, Klaudia, Julia... To był dla nas zaszczyt znać Was!

Wspólnota w żałobie. „Serce zamiera”

Tragedia poruszyła nie tylko środowisko sportowe. Pod wpisem klubu pojawiły się setki komentarzy.

Nie znałam dziewczynek, ale jak giną tak młodzi ludzie to serce zamiera − pisała pani Ewa. Inni zwracali uwagę na niewyobrażalny ból rodzin. − Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co czuje siostra bliźniaczka Karoliny − czytamy w jednym z komentarzy.

Na odejście bliskich nie można się przygotować. Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę za szybko, za rano, za nagle − napisała jedna z internautek.

Apel policji

W swoim komunikacie wyszkowska policja, oprócz przedstawienia swoich ustaleń, wystosowała apel, który mimo upływu lat nie traci na aktualności. Funkcjonariusze przypominali, że wielu tragedii dałoby się uniknąć, gdyby kierowcy przestrzegali przepisów, zapinali pasy i dostosowywali prędkość do warunków.

Nic nie dzieje się bez przyczyny. Pamiętajmy o zapinaniu pasów, które często są naszą przepustką do ponownego życia. Nie ignorujmy znaków ograniczenia prędkości, one nie stoją w przypadkowych miejscach − alarmowali policjanci.

Policjanci przy wraku auta na drzewie. Na miniaturze czarno-białe zdjęcie dziewczyn. O tragedii piłkarek przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 12
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

ŚMIERTELNY WYPADEK