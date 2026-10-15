To będzie najmodniejszy manicure na 2027. Pojawi się nowy kształt paznokcia, który przepięknie wygładza zmarszczki i odmładza dłonie. O takie paznokcie Polki będą błagać manicurzystki

Moda na paznokcie zmienia się! W 2027 roku królować będzie "soft square" – nowy kształt, który łączy kwadrat z migdałem, optycznie odmładzając dłonie. Pożegnaj ostre krawędzie i przywitaj naturalność! Na topie będą "gołe paznokcie", waniliowe odcienie oraz mocne akcenty: od czekolady po błękit Tiffany. Odkryj wszystkie trendy i dowiedz się, jak sprawić, by Twoje dłonie stały się prawdziwą wizytówką w 2027 roku – nie przegap tego!



Jakie paznokcie będą modne w 2027 roku? Nowy kształt płytki paznokcia

Mówi się, że zadbane dłonie i paznokcie są wizytówką każdego z nas. Wiele kobiet nie wyobraża sobie nie mieć "zrobionych" paznokci i na co dzień chętnie korzysta z usług manicurzystek. W 2026 roku modne były odważne kształty i klasyczne kolory. Jak będzie w 2027 roku?

Trendy na 2027 roku wskazują, że czeka nas wyraźna zmiana w kształcie paznokci. W modzie pozostanie absolutna klasyka, czyli paznokcie w kształcie migdała. Zaokrąglona i naturalna płytka zawsze prezentuje się elegancko i pasuje do każdej stylizacji i wieku. Dobrze sprawdza się zarówno do jasnych, pastelowych odcieni lakierów do paznokci, jak i do bardziej odważnych wariacji, ze zdobieniami.

W 2027 roku hitem w manicure będą naturalnie wyglądające paznokcie. Trend ten dotyczyć ma przede wszystkim ich kształtu. w ostatnich sezonach obserwowaliśmy wielki powrót do mody kwadratowych paznokci. Miały one zarówno swoje fanki, jak i przeciwniczki. Kwadratowe paznokcie mogą skracać palce i być niewygodne na co dzień. Ostre krawędzie zahaczają o wszystko i łatwo o zaciągnięcia i złamanie płytki. W 2027 roku w modzie pojawi się połączenie klasycznego migdała z kwadratowymi paznokciami. Soft square, czyli squoval to kształt paznokcia przypominającymi kwadrat, ale z zaokrąglonymi bokami. Jest on bardziej miękki, delikatny i praktyczny. Świetnie odmładza skórę wokół paznokcia i sprawia, że dłonie prezentują się młodziej. Soft square zdecydowanie zdominuje salony manicure w 2027 roku.

Jakie manicure będzie modny w 2027 roku? Od gołych paznokci po mocne odcienie

Największym trendem nadchodzącego sezonu mają być "gołe paznokcie". Bazuje on na trendzie make-up no make-up, czyli ma wskazywać, że tak właśnie wyglądają nasze naturalne paznokcie. Do tego rodzaju manicure świetnie sprawdzają się transparentne odżywki lub lakiery w kolorze mlecznej bieli. Trendem nawiązującym do "gołych paznokci" będzie także Vanilla Nails, czyli manicure bazujący na kremowych, mlecznych odcieniach i mocnym błysku.

Dla kolorów i wyrazistych paznokci mamy dobre wiadomości. Kolory nie znikną całkowicie. Zimą świetnie sprawdzą się paznokcie w kolorze ciemnej czekolady, a latem będą rządzić wszystkie wariacje koloru błętkutnego, w tym jeden z najmodniejszych odcieni tego sezonu, tiffany blue.

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