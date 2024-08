Dlaczego kobiety po 50-tce powinny unikać tego lakieru do paznokci? Taki manicure bezlitośnie postarza o 10 lat

Jakich lakierów do paznokci powinny unikać kobiety dojrzałe?

Dobrze wykonany i dobrany manicure dodaję elegancji. Duże znaczenie ma nie tylko długość paznokcia i jego kształt ale także kolor lakieru. Zawsze sprawdzi i obroni się klasyka. Czerwony lub beżowy kolor lakieru do paznokci praktycznie za każdym razem. Takiego koloru manicure jest ponadto uniwersalny i pasuje do wielu stylizacji. Na drugim biegunie są chłodne odcienie niebieskiego i fioletowego. Takie kolory bezlitośnie podkreślają niedoskonałości na dłoniach. Skóra rąk jest dosyć cienka, a z wiekiem uwidaczniają się na nich żyłki. Niebieski lakier do paznokci sprawia, że są one bardzo podkreślone. Chłodne odcienie dodatkowo uwidaczniają zmarszczki i suchość skóry. Jeżeli lubisz niebiesko manicure to stawiaj na granatowe odcienie.

Kolejnym kolorem lakieru do paznokci, który nie jest polecany kobietom dojrzałym jest intensywny żółty. Ten odcień również uwidacznia mankamenty skóry. Staje się ona jeszcze bardziej żółta i wygląda na starszą i bardziej przesuszoną. Żółty manicure u kobiet dojrzałych powinien opierać się na musztardowych odcieniach. Neonowy żółty może sprawdzić się jako element zdobienia na lakierze lub jako ciepłe ombre wymieszane z kolorem pomarańczowym.

