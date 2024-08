Jaki bronzer wybrać? Ten produkt wtopi w skórę słoneczny blask. Podkreślisz nim kości policzkowe i linię żuchwy

Bronzer już o wielu sezonów uchodzi za jeden z najważniejszych kosmetyków w makijażu. Z jego pomocą możemy wyszczuplić twarz, nadać jej kontur oraz podkreślić pewne partie. Mocne konturowanie to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie.

Jednym z hitowych bronzerów w pudrowej formule jest Laguna Bronzing Powder od marki Nars. To kosmetyk, który od lat uważany jest za bestseller w swojej kategorii. Jego aplikacja jest banalnie prosta, nie robi on na skórze plam i wystarczy jedno pociągnięcie pędzlem, by stworzyć naturalny efekt na skórze. To doskonały produkty zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, którzy nie potrafią pracować z bardziej opornymi formułami. Bronzer Laguna Bronzing Powder posiada satynowe wykończenie oraz delikatnie ciepły odcień, dzięki czemu idealnie sprawdzi się u posiadaczy skóry dojrzałej. Nie podkreśla on struktury cery oraz zmarszczek. Uniwersalny odcień sprawia, że niezależnie od typu urody i karnacji będzie zawsze dobrym wyborem. Dodatkowo można go używać jako cień do powiek, który z perfekcyjny sposób doda głębi makijażowi oka. Co ciekawe puder od marki Nars nie zwiera talku, który w przypadku wrażliwych skór może podrażniać i zapychać pory.

- Zawsze starałam się, aby mój makijaż był bardzo prosty i składał się z maksymalnie 3-5 produktów. Bronzer to jeden z tych kosmetyków, które naprawdę ożywiają moją twarz i ten bronzer Laguna mnie nie zawiódł! Odcień jest tak pochlebny dla mojej jasnej/średniej karnacji i chociaż jest bardziej ciepły, jest to idealna ilość, aby ożywić moją twarz bez pomarańczowego wyglądu - pisze jedna z zadowolonych użytkowniczek na stronie Sephory.

i Autor: materiał prasowy Nars