Wakacyjny relaks z pięknem w tle

Skóra nie ma wakacji. Przez całe lato jest narażona na działanie wysokich temperatur, klimatyzacji oraz promieniowania UV, więc może zacząć się mocniej przesuszać. Jednocześnie to osłabia jej naturalną barierę ochronną, dlatego warto zadbać o właściwe nawilżenie. Tu przydadzą się zwłaszcza lekkie balsamy z masłem shea i ceramidami, bo przyspieszają regenerację skóry. Dobrym pomysłem jest stosowanie olejków z lśniącymi drobinkami, które nie tylko zapewniają odpowiednie nawilżenie, ale także gwarantują efekt „wow”. Sprawiają, że skóra nabiera ładniejszego kolorytu, subtelnego blasku a do tego pięknie pachnie. Na ciepłe dni przydają się też specjalne produkty z pogranicza makijażu i pielęgnacji, czyli kremowe rozświetlacze. Dzięki tego typu produktom ciało jeszcze lepiej wygląda w letnich sukienkach. Z takim zestawem codziennie będzie wyglądała wprost olśniewająco!

NIEPOWTARZALNY BLASK

Nowa odsłona kultowego już olejku, tym razem o zniewalającym kwiatowym zapachu. Nadaje skórze lekko opalizujące wykończenie w odcieniu różowego złota, co jest zasługą ultradrobnych perłowych cząsteczek naturalnego pochodzenia. Można go stosować zarówno na ciało, twarz, jak i włosy, by uzyskać zachwycający efekt glow. Jednocześnie dzięki wyjątkowej formule suchego olejku, ten kosmetyk się nie klei, za to natychmiast nawilża i wygładza skórę. Efekt pielęgnacyjny zapewnia połączenie siedmiu w 100% botanicznych olejków: Tsubaki, Makadamia, Arganowego, z ogórecznika lekarskiego, kameliowego, z orzechów laskowych i ze słodkich migdałów. Jego stosowanie jest niezwykle przyjemne, bo pozostawia po sobie zniewalający zapach, czyli połączenie nut kwiatu pomarańczy i magnolii oraz aksamitnej bazy białego piżma.

Wypróbuj: NUXE Huile Prodigieuse® Or Florale, 137 zł/50 ml

LEKKOŚĆ BYTU

W wakacje świetną alternatywą dla perfum będą zapachowe mgiełki, jak np. bogata i uwodzicielska kompozycja zapachowa, która łączy w sobie słodycz wanilii z pikantnymi i drzewnymi nutami, tworząc aromat, który jest zarówno elegancki, jak i apetyczny. Mgiełka łączy w sobie słodki, kuszący nutami karmelu i wanilii zapach, wraz z przełamanym pikantnym pieprzem, który dodaje charakteru i głębi. W sercu zapachu dominuje aksamitna wanilia, zmysłowy jaśmin i kremowy cashmeran, które nadają kompozycji elegancji Baza to zmysłowe połączenie piżma, bursztynu i drzewa sandałowego, które zapewniają trwałość i ciepło. To produkt, który bez obaw możesz stosować zarówno na ciało, jak i na włosy.

Wypróbuj: Life Vanilla Passion 24,99 zł/200 ml (Super-Pharm, superpharm.pl)

LETNIE W(SPA)RCIE

Balsam do ciała o łagodnej formule i zmysłowym zapachu, który warto używać po każdej kąpieli: zarówno tej słonecznej, jak i w basenie, czy morzu. Natychmiast nawilża i zabezpiecza skórę przed przesuszeniem. Dodatek masła shea i ceramidów pomaga w jej regeneracji i łagodzi podrażnienia. Kosmetyk ma też w składzie adaptogeny i niacynamid, dzięki czemu zapewnia ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, odbudowuje jej naturalną barierę i zmniejsza zaczerwienienia. A do tego niezwykle przyjemnie się go stosuje.

Wypróbuj: BARWA Natural Expert Balsam do ciała Regenerujący, 20,99 zł/200 ml

JĘDRNA I GŁADKA

Niezależnie od tego czy wybieramy sztuczną czy naturalną opaleniznę – peeling to podstawa. Poza dokładnym oczyszczaniem ciała nadaje skórze świetlisty efekt. A orzeźwiający zapach dodatkowo uprzyjemni wakacyjny relaks. Idealnym wyborem będzie zatem PERFECTA BUBBLE TEA WILD CHERRY + ZIELONA HERBATA. Za złuszczanie skóry odpowiadają kryształki cukru. To naturalne drobiny, w pełni przyjazne środowisku. Kryje w sobie ekstrakt z zielonej herbaty i dzikiej wiśni, dzięki czemu intensywnie nawilża i regeneruje skórę.

Wypróbuj: PERFECTA BUBBLE TEA Peeling do ciała WILD CHERRY + ZIELONA HERBATA, 26,99 zł/300 g

i Autor: materiał prasowy Pielęgnacja