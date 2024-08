Jaki makijaż będzie modny jesienią? Kolory, formuły i technika

Ten sezon w makijażu to prawdziwy misz-masz trendów i inspiracji z wielu epok. Z jednej strony mamy klasykę i ponadczasowe kreski na powiekach. W modzie są kolory, graficzne kreski oraz beżowe i brązowe cienie do powiek. Z drugiej strony nadal na topie są lata dziewięćdziesiąte i początek lat dwutysięcznych.

Jesienią stawiamy przede wszystkim na bardziej kryjące formuły oraz piękną skórę. Wybieraj kryjący podkłady bez efektu maski. Stawiaj na połączenie makijażu oraz pielęgnacji. W tym sezonie prawdziwym hitem będzie efekt wilgotnej skóry oraz transparentne błyszczyki.

Kosmetyczne hity na jesień 2024

Ultimate Nofoundation Charlotte Tilbury

Pomaga poprawić wygląd i poczucie jędrności, jasności i elastyczności skóry, podnosząc wygląd konturu twarzy i określając wygląd twarzy. Wielocząsteczkowy kwas hialuronowy: większe cząsteczki tworzą nawilżającą warstwę na powierzchni skóry. Witamina eE, dzięki właściwościom przeciwoksydacyjnym, odżywia nawilżoną, młodzieżową skórę.

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury

NARS Radiant Creamy Concealer

Korektor który zyskał miano ikony i do dziś jest numerem jeden w Stanach Zjednoczonych. W czym tkwi jego magia? Jego budowane krycie oraz lekkość wykończenia, pozwalają na pełne wygładzenie okolicy pod okiem bez efektu ciężkości. Dzięki ekstraktowi z pestek winogron skóra jest optycznie rozświetlona i zadbana. Jego formuła idealnie sprawdza się do każdego rodzaju cery, dzięki plastycznej konsystencji, pozwalającej na budowanie krycia.

i Autor: materiał prasowy NARS

ESTÉE LAUDER LIMITOWANA KOLEKCJA BRONZE GODDESS

NOWA Limitowana Edycja Bronze Goddess Flora Verde Palette for Eyes & Cheeks

Twórz nieskończoną ilość, promiennych makijaży za pomocą dziewięciu jedwabistych cieni do powiek, które podkreślą, spersonalizują i nadadzą niesamowitości Twoim oczom. Matowe, półmatowe i połyskujące wykończenia, plus połyskujący cień, który pełni również funkcję rozświetlacza. Wysoko napigmentowane odcienie bezbłędnie się ze sobą łączą. W limitowanej edycji Paleta Flora Verde zawiera lusterko wewnątrz perłowego opakowania.

i Autor: materiał prasowy Estée Lauder

NOWY Limitowana Edycja Bronze Goddess Shimmering Gelée

Bezzapachowy rozświetlacz do ciała, który podkręca temperaturę dzięki swojemu zmysłowemu połyskowi. Nałóż na dłonie i rozprowadź na skórze, aby uzyskać natychmiastowy efekt rozświetlenia.

i Autor: materiał prasowy Estee Lauder

Charlotte Tilbury LIP & CHEEK GLOW

Formuła Charlotte Tilbury Lip & Cheek Glow nie zbiera się w załamaniach skóry! Aby uzyskać róż na policzkach, nałóż go opuszkiem palca, wklepując go okrężnymi ruchami. Lub nałóż na usta palcami i rozetrzyj Dla łatwego, naturalnie wyglądającego, świeżo pocałowanego koloru. Nowe odcienie są najnowszym dodatkiem do linii produktów Charlotte Tilbury, zapewniając zdrowy wakacyjny rumieniec i blask w kilka sekund! Produkt jest lekki, łatwy w użyciu, a jego transparentny kolor pozwala na stopniowanie intensywności - to prawdziwa magia makijażu o wielu zastosowaniach.

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury

Bobbi Brown Water Glow Extra Lip Collection

Wnieś element zabawy do codzienności wraz z Water Glow Extra Lip Collection, oferującym 5 nowych odcieni Extra Plump Lip Serum, które podkreślą wszystkie kolory ust i wzbogacą każdy look. Gdziekolwiek jesteś i na cokolwiek masz ochotę — dzięki tej zapewniającej dobre samopoczucie formule już za jednym pociągnięciem osiągniesz efekt natychmiast powiększonych ust, 24-godzinne nawilżenie i utrzymujący się przez cały dzień połysk.

i Autor: materiał prasowy Bobbi Brown