i Autor: Shutterstock

Strefa beauty

Letnia pielęgnacja pełna świeżości. Mix mango i kolendry

Chłodny prysznic w gorący letni dzień to najlepsze orzeźwienie dla ciała. Dodatkowy zastrzyk energii może zapewnić żel pod prysznic oraz inne produkty z gamy Bain de Nature - Mango & Kolendra. Znajdziemy w niej m.in. eko-uzupełniacz żelu pod prysznic, nawilżające mleczko do ciała, mydło do rąk w kostce oraz pachnącą mgiełkę, która może z powodzeniem zastąpić letnie perfumy.