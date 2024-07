Wakacyjny glow! Idealny makijaż na letnie wieczory

Wakacyjny klimat w jednym produkcie

Sunkisser to nie tylko róż – to prawdziwy must-have dla każdej kobiety pragnącej uzyskać zdrowy, promienny wygląd. Dzięki swojej wyjątkowej formule, ten wielozadaniowy produkt łączy w sobie funkcje różu do policzków, rozświetlacza, bronzera oraz kremowego cienia do powiek. Wyobraź sobie, że w jednym kosmetyku masz wszystko, co potrzebne do stworzenia letniego looku, który zachwyci każdego!

Efekt skóry muśniętej wakacyjnym słońcem: Sunkisser nadaje cerze naturalny, zdrowy blask, który przypomina letnie dni spędzone na plaży.

Wielofunkcyjność: Użyj go jako różu, bronzera, rozświetlacza lub cienia do powiek – stwórz swój unikalny look na każdą okazję.

Drobinki nadające blask: Formuła wzbogacona o drobinki sprawia, że skóra wygląda promiennie i świeżo, jak po dniu spędzonym na słońcu.

Łatwa aplikacja metodą "kropka, kropka, blend": Aplikacja nie mogła być prostsza! Wystarczy nałożyć kilka kropli produktu na wybrane partie twarzy i delikatnie wklepać palcami lub gąbeczką. Dzięki tej technice, uzyskasz naturalny efekt, który idealnie wtapia się w skórę.

Możliwość budowania intensywności koloru: Od delikatnego muśnięcia po intensywny akcent – dostosuj kolor do swojego nastroju i stylizacji.

5 wakacyjnych odcieni: Wybierz spośród palety odcieni, które podkreślą Twoją urodę i dodadzą energii każdemu makijażowi.

Skład, który pielęgnuje

Sunkisser Multi-Use Liquid Blush zawiera witaminę E, która nie tylko nawilża skórę, ale także sprawia, że formuła doskonale się rozprowadza i wtapia w cerę. Dzięki temu uzyskasz efekt naturalnej, zdrowej skóry, która promienieje blaskiem.

Jak używać Sunkisser?

Na policzki: Nałóż kilka kropli na policzki i rozprowadź palcami lub gąbeczką, aby uzyskać naturalny efekt.

Na powieki: Użyj jako kremowego cienia do powiek, aby dodać koloru i blasku spojrzeniu.

Na kości policzkowe: Nałóż na szczyty kości policzkowych jako rozświetlacz, aby uzyskać efekt promiennej cery.

Na dekolt: Dodaj odrobinę na dekolt, aby podkreślić letnią opaleniznę i dodać blasku całej stylizacji.

i Autor: materiał prasowy Maybelline