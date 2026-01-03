Ugla na co dzień. Krem - ratunek w nagłych wypadkach

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-01-03 12:11

Kontynuując wieloletnią ekspertyzę Kiehl’s w dziedzinie nawilżania skóry, marka przedstawia NOWY krem - Ultra Facial Meltdown Recovery Cream, który otwiera kolejny rozdział w historii kultowej linii Ultra Facial. To krem odbudowujący i silnie regeneracyjny - innowacyjna formuła, która łagodzi różnorodne objawy podrażnień, koi skórę oraz przywraca jej intensywne i długotrwałe nawilżenie.

Makijaż

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Współczesna skóra mierzy się na co dzień z wieloma wyzwaniami - począwszy od stresu, zmian środowiskowych, podstawowych schorzeń skóry po nadwrażliwość czy regenerację po zabiegach. NOWY krem Ultra Facial Meltdown Recovery Cream przynosi ulgę w dyskomforcie już w ciągu pięciu sekund oraz wzmacnia barierę ochronną skóry już od 1 użycia. Dzięki temu zapewnia natychmiastowe, a jednocześnie długotrwałe ukojenie zarówno przy codziennej nadwrażliwości, jak i nasilonych problemach skórnych.

Idealny w sytuacjach „ratunkowych”, kiedy skóra jest szczególnie wrażliwa - przy egzemie, swędzeniu, trądziku różowatym, po goleniu czy zabiegach z użyciem laseru nieablacyjnego - staje się pierwszą pomocą dla skóry w stanie stresu.

Kluczowe składniki formuły Kiehl’s:

  •  Związki mikro-koloidalne - zapewniają szybką ulgę i ochronę dzięki naturalnym związkom łagodzącym z owsa koloidalnego.
  •  Dekspantenol - wspomaga regenerację i naprawę bariery ochronnej skóry.
  •  α-Bisabolol - pomaga ukoić i złagodzić skórę.

Krem Ultra Facial Meltdown Recovery Cream skutecznie łagodzi suchą, wrażliwą skórę, nie pozostawiając uczucia ciężkości - dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w codziennej pielęgnacji, jak i podczas regeneracji po goleniu czy podrażnieniach po laserze nieablacyjnym. Ultra Facial Meltdown Recovery Cream łagodzi suchą i wrażliwą skórę bez uczucia ciężkości -

idealny do codziennego stosowania. Wyniki kliniczne - już po czterech tygodniach stosowania! - wykazały:

  •  89% mniej suchości skóry
  •  71% mniej widocznych zaczerwienień

 ULTRA regeneracja zaczyna się tutaj - połączenie nowego Ultra Facial Meltdown Recovery Cream z Ultra Facial Barrier Balm oraz Ultra Facial Barrier-Hydrating Cleanser tworzy kompletny rytuał, który zapewnia skórze optymalne ukojenie, regenerację i długotrwałe nawilżenie.

Kiehl’s

i

Autor: Kiehl’s/ Materiały prasowe
Kiehl’s

i

Autor: Kiehl’s/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki