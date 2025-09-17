Polki pokochały ten manicure! Robi się sam w domu i zawsze wygląda elegancko

Poznaj nową generację sztucznych paznokci.

To już nie te same, prześwitujące i łamliwe tipsy sprzed lat. Zespół Wink Beauty – inicjatorki powrotu tego trendu w Polsce – stworzył press ony z akrylu, w wielu kształtach i rozmiarach, które wyglądają jak stylizacja prosto z salonu.

Kolekcja Autumn Date to pięć modeli, które wpisują się w światowe trendy i pokazują, że jesienny manicure to znacznie więcej niż klasyczna czerwień. Elegancki burgund (Burgundy), oliwkowe tony ze złotym akcentem (Dirty Martini), hipnotyzujący fiolet cat eye (Witch Hour), ponadczasowa czerń (Onyx) i ciepły brąz glazed (Hazel) – każdy z nich ma swój własny charakter, ale wszystkie łączy jesienny klimat.

Press-on nails od lat robią furorę w USA i Europie Zachodniej – wybierają je gwiazdy i influencerki, które cenią wygodę i efekt jak po salonie. W Polsce trend dopiero się rozpędza, ale Wink Beauty już sprzedaje tysiące zestawów miesięcznie, udowadniając, że domowy manicure może być nie tylko prosty, lecz także stylowy i wyjątkowy.

To paznokcie, które potrafią dopełnić wieczór z przyjaciółką, randkę czy spotkanie w pracy – nadając dłoniom ten ostatni szlif, którego jesienią szukamy najbardziej. Bo Autumn Date to nie tylko kolekcja. To mała celebracja sezonu, zamknięta w manicure, który zrobisz sama w kwadrans.

Jeszcze kilkanaście lat temu sztuczne paznokcie kojarzyły się głównie z tanimi tipsami z kiosku: cienkimi, prześwitującymi i łamliwymi. Klej często był widoczny, a efekt – daleki od naturalnego. Dziś press-ony wracają w wielkim stylu i nic dziwnego, że stają się jednym z najgorętszych trendów w manicure.

Właścicielka marki Wink Beauty, która wiedzie prym w trendzie premium paznokci press on, zauważa:

“Trend sztucznych paznokci powraca, wraz ze wzrostem cen w salonach kosmetycznych oraz rozwojem technologii. Stawiając na lepszej jakości materiały i unowocześnione kształty, udało nam się uzyskać produkt, który wygląda równie dobrze, a często lepiej, niż ten z salonu. Konsumentki zaczynają zauważać, że wcale nie potrzebują długich i kosztownych wizyt w salonie, aby mieć zadbane dłonie. Z tego powodu kategoria paznokci press on jest u nas obecnie najpopularniejsza i ciągle się rozwija.”

Rozwijający się rynek

Globalna wartość rynku paznokci press-on w 2023 roku wyniosła 696,6 mln USD, a już w 2024 roku przekroczy 738 mln USD. To dopiero początek – według prognoz do 2030 roku rynek osiągnie wartość ponad 1 miliarda USD, rosnąc w tempie 6,5% rok do roku.

Europa odpowiada obecnie za 25% globalnego popytu. W 2024 roku europejski rynek wart był ok. 184,5 mln USD, a do 2030 urośnie do blisko 270 mln USD.

Dlaczego klientki wybierają press ony?

Pandemia na trwałe zmieniła sposób, w jaki myślimy o pielęgnacji i zabiegach kosmetycznych. Wiele kobiet woli wykonywać zabiegi w domu, zamiast odwiedzać salon kosmetyczny. Press ony idealnie odpowiadają na tę potrzebę – bez kosztów premium i czasu poświęconego na wizytę u stylistki.

Jak założyć paznokcie press-on?

Każdy zestaw paznokci press on od Wink Beauty zawiera: 32 paznokcie, klej (na 2 tygodnie), naklejki dwustronne (aplikacja na 1-4 dni), chusteczkę dezynfekującą, pilniczek i drewniany patyczek do manicure

Przygotowanie naturalnych paznokci

Skróć i przypiłuj paznokcie, aby uzyskać matową powierzchnię. Usuń wszelkie resztki lakieru i tłuszczu, co zapewni lepszą przyczepność sztucznych paznokci.

Oczyszczenie i odtłuszczenie

Umyj ręce mydłem i przetrzyj paznokcie alkoholem (załączona chusteczka w zestawie), aby usunąć olejki i kurz. Pozwól, aby dłonie i paznokcie całkowicie wyschły.

Dopasowanie paznokci

Wybierz odpowiedni rozmiar sztucznych paznokci dla każdego palca. Jeśli któryś z nich jest nieco za duży, delikatnie przypiłuj boki, aby lepiej pasował.

Aplikacja kleju

Nałóż klej na naturalną płytkę paznokcia oraz na 1/3 wewnętrznej strony sztucznego paznokcia. Dla lepszej trwałości zaleca się użycie trzech kropli kleju – na środek oraz na oba końce paznokcia. Następnie nałóż sztuczny paznokieć i dociskaj przez około 30 sekund.

Unikaj kontaktu z wodą

Przez pierwsze kilka godzin po aplikacji unikaj kontaktu z wodą. W przyszłości podczas zmywania naczyń używaj rękawiczek, aby zapobiec przedwczesnemu odklejaniu się paznokci.

Pielęgnacja i zabezpieczenie

Nałóż oliwkę lub krem do rąk na gotową stylizację. Jeśli zauważysz, że paznokieć zaczyna się odklejać, lepiej go ponownie zaaplikować niż pozwolić, aby woda dostała się pod niego.

Jak bezpiecznie ściągnąć paznokcie press-on?

Namaczanie w wodzie z mydłem i oliwą

Delikatne namaczamy w ciepłej wodzie z mydłem przez około 15 minut to sprawdzony sposób na rozluźnienie kleju i łatwiejsze usunięcie paznokci. Dociskaj paznokcie o dno miski z wodą, aby zrobić szczelinę między naturalną płytką a sztucznym paznokciem.

Użycie patyczka do skórek

Po namoczeniu delikatnie podważ brzegi paznokcia, używając drewnianego patyczka do skórek, by powoli odkleić go od naturalnej płytki paznokcia.

Unikaj używania acetonu

Nie zaleca się stosowania acetonu, ponieważ może on osłabić i przesuszyć naturalne paznokcie.