Przegląd kalendarzy adwentowych 2026 od marki Lush

Każdy projekt łączy kreatywność, rzemiosło i pomysł na bardziej świadome podejście do świątecznego obdarowywania.

Trzy kalendarze, trzy wyjątkowe historie

Lush Advent Calendar

25 wegańskich produktów, które pozwalają odkrywać różne oblicza Lush - od perfum i świec, przez żele pod prysznic i peelingi, po kultowe kule do kąpieli. W zestawie znalazło się również 10 niespodzianek dostępnych wyłącznie w tym kalendarzu, m.in. perfumy Snowcake and Rose i świeca Once Upon A Time. Całość zamknięto w wiklinowym koszu, który może znaleźć drugie życie również po świętach.

29 ½ High Street Advent Calendar

Nazwa nawiązuje do adresu pierwszego sklepu Lush. Kalendarz skrywa 25 kul i kostek bąbelkowych do kąpieli, w tym pięć dostępnych wyłącznie w zestawie. Obok ulubieńców, takich jak Snow Fairy i Intergalactic, czekają m.in. kule do kąpieli Snoozy Bear, Honey Bear i Rosie Bear.

Lush Fabric Advent Calendar

Tegoroczna nowość to materiałowy kalendarz z organicznej bawełny, który można wykorzystywać wielokrotnie. Kieszonki można wypełnić ulubionymi kosmetykami, drobnymi upominkami lub osobistymi wiadomościami, tworząc własną świąteczną tradycję.

Ilustrację zaprojektował Andrew Johnstone, artysta związany z Venture Arts, organizacją wspierającą twórców z niepełnosprawnościami intelektualnymi i artystów neuroróżnorodnych. Kalendarz powstał we współpracy z re-wrap, firmą społeczną z Indii, której działalność wspiera projekty społeczne i środowiskowe.

Radość, która zostaje na dłużej

Tegoroczna kolekcja to nie tylko kosmetyczne niespodzianki, ale również przemyślane projekty i historie ludzi, którzy je tworzą. Od wiklinowego kosza po materiałowy kalendarz wielokrotnego użytku. Lush pokazuje, że świąteczne tradycje mogą łączyć kreatywność, rzemiosło i troskę o przyszłość.

Autor: LUSH/ Materiały prasowe