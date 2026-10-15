Nauka, która zmienia podejście do pielęgnacji skóry

Rok temu Sesderma wprowadziła na polski rynek Exoses, linię dermokosmetyków wykorzystującą potencjał egzosomów pochodzenia bakteryjnego, które są jednym z najbardziej obiecujących osiągnięć współczesnej kosmetologii i dermatologii. Pierwsze 12 miesięcy obecności Exoses na rynku to okazja do przyjrzenia się bliżej technologii, która stoi za linią, ale również do spojrzenia na 15 lat obecności Sesdermy w Polsce - marki, która od początku budowała swoją pozycję na styku dermatologii, nauki i zaawansowanych technologii.

Egzosomy: od komórkowego „odpadu” do technologii przyszłości

Egzosomy to mikroskopijne pęcherzyki o wielkości od 40 do 160 nanometrów, naturalnie uwalniane przez komórki. Przez lata traktowano je jako produkt uboczny metabolizmu komórkowego. Dziś wiadomo, że pełnią funkcję swoistych przekaźników – transportują m.in. białka, lipidy i kwasy nukleinowe, uczestnicząc w komunikacji między komórkami. W kontekście skóry ich potencjał wiąże się m.in. ze wsparciem procesów regeneracyjnych, syntezą kolagenu i elastyny, ograniczeniem stresu oksydacyjnego oraz działaniem wspierającym odbudowę bariery skórnej.

Jedna bakteria, wiele możliwości

Sercem technologii Exoses są egzosomy pochodzące z bakterii Lactobacillus brevis J2K-55 – opatentowanego mikroorganizmu wyizolowanego z fermentacji koreańskiego kimchi Dongchimi na wyspie Jeju.1 To przykład połączenia tradycyjnej wiedzy o fermentacji z nowoczesną biotechnologią. Egzosomy pozyskiwane są w procesie mikro- i ultrafiltracji, a rozwiązanie wykorzystane w Exoses bazuje na składniku pochodzenia bakteryjnego.

W badaniach porównawczych in vitro opisanych w monografii pęcherzyki Lactobacillus brevis wykazały większy wzrost ekspresji wybranych markerów bariery skórnej - filagryny i klaudyny - niż badane preparaty pęcherzyków z wąkroty azjatyckiej i Galactomyces. Porównanie dotyczyło konkretnych preparatów i warunków laboratoryjnych .

Egzosomy i laktoferyna – efekt synergii

Jednym z ciekawych kierunków badań jest również połączenie egzosomów z laktoferyną. Jak wskazują dane zawarte w materiale, obecność laktoferyny może zwiększać wydzielanie egzosomów przez komórki nawet czterokrotnie, a w połączeniu z innymi składnikami aktywnymi wspierać procesy związane z syntezą kolagenu i elastyny.

Rok Exoses i 15 lat Sesdermy w Polsce

Pierwszy rok obecności Exoses na polskim rynku to dla Sesdermy nie tylko rocznica konkretnej linii, ale również kolejny etap historii marki, która od 15 lat rozwija swoją obecność w Polsce.

Przez ten czas marka umacniała swoją pozycję na styku dermatologii, farmacji i kosmetologii. W komunikacji podkreślała nie tylko rolę poszczególnych składników, lecz także mechanizmy ich działania, synergię oraz rozwiązania oparte na badaniach naukowych. 15 lat w Polsce i pierwszy rok Exoses łączy więc ten sam kierunek: poszukiwanie nowych odpowiedzi na potrzeby skóry i przekładanie osiągnięć nauki na rozwiązania, które można wykorzystać w codziennej pielęgnacji.

Rocznica EXOSES jest okazją, by przypomnieć o badaniach in vitro i ex vivo oraz publikacjach naukowych związanych z technologią egzosomów. Marka nadal rozwija linię: od dnia jej premiery do oferty dołączył EXOSES przeciwstarzeniowy kontur oczu i ust, przeznaczony do pielęgnacji tych delikatnych obszarów skóry.

Exoses w gabinecie: zabiegi profesjonalne Mediderma

Technologia Exoses jest dostępna nie tylko w pielęgnacji domowej, ale również w gabinetach. Marka Mediderma ma w ofercie trzy warianty profesjonalnych zabiegów opartych na egzosomach Lactobacillus brevis i liposomowanej laktoferynie, każdy uzupełniony o dodatkowy kompleks aktywny dobrany pod konkretną potrzebę skóry: EXOSES LB+ (regeneracja: przywraca skórze blask i witalność), EXOSES LA (anti-aging: redukuje zmarszczki i poprawia jędrność skóry), EXOSES LW (depigmentacja: wyrównuje koloryt skóry i redukuje przebarwienia oraz EXOSES GF - do zabiegów na owłosioną skórę głowy.). Dzięki temu technologia stojąca za linią Exoses towarzyszy skórze na każdym etapie pielęgnacji - od codziennej pielęgnacji domowej po zaawansowane zabiegi gabinetowe.

Autor: Sesderma/ Materiały prasowe