Zabawki imitujące broń znikają ze sklepów. Kolejne sieci reagują po fali przemocy w szkołach

Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jakub Z. Chciał zabić 19 osób na 19. urodziny?

Carrefour Polska i Action wycofują kontrowersyjne produkty

Polska Agencja Prasowa dowiedziała się od przedstawicieli Carrefour Polska o rozpoczęciu procesu usuwania części halloweenowych towarów. Podobną ścieżką poszła sieć Action, która wycofała z polskiego rynku przebrania z maskami. Biuro prasowe firmy argumentuje tę decyzję niedawnymi tragicznymi wydarzeniami, które wstrząsnęły krajem.

Sklepy SMYK bez plastikowych noży i tasaków

Z asortymentu stacjonarnego i internetowego SMYKA znikają plastikowe odpowiedniki broni, w tym sztuczne tasaki i noże. Sklepy rezygnują też z gadżetów prezentujących drastyczne sceny. Jak poinformowała PAP przedstawicielka marki, tegoroczna sprzedaż ma opierać się na łagodnych, bajkowych motywach, by sezonowe zabawki służyły wyłącznie bezpiecznej rozrywce najmłodszych.

Biedronka dostosowuje ofertę do oczekiwań

Jako pierwsza o wycofaniu części asortymentu poinformowała sieć Biedronka. Dyrektorka kategorii, Małgorzata Polakowska, potwierdziła w rozmowie z PAP, że procedury są już w toku. Firma wyjaśnia, że zmiany w ofercie wynikają z potrzeby dostosowania się do nastrojów społecznych. Celem sieci jest to, by halloweenowe produkty kojarzyły się z pozytywną energią i radosnym spędzaniem czasu.

Seria ataków z użyciem ostrych narzędzi

Decyzje handlowców są bezpośrednim echem ubiegłotygodniowych incydentów w polskich placówkach oświatowych. W wyniku użycia ostrych narzędzi doszło do kilku aktów przemocy, a w jednym z nich śmiertelne rany odniosła 37-letnia pracownica szkoły.

Zbliżające się obchody Halloween (31 października), tradycyjnie kojarzące się z przebieraniem za mroczne postacie, wymusiły na sieciach handlowych refleksję. Sklepy zgodnie deklarują, że priorytetem jest dla nich oferowanie produktów, które umożliwią celebrowanie tego dnia w bezpieczny i spokojny sposób.