"Gotowali" narkotyk zombie za ścianą sąsiadów. Uzbrojeni po zęby policjanci weszli do bloku w Warszawie

Policjanci z Warszawy i CBŚP zlikwidowali laboratorium produkujące a-PVP, znane jako flakka lub narkotyk zombie.

Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 23 i 27 lat. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano trzy inne osoby.

Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Starszy z nich odpowie także za udzielanie narkotyków i groźby karalne.

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Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu na Ursusie

Policjanci ze śródmiejskiej komendy od kilku miesięcy badali sprawę produkcji niebezpiecznej substancji psychoaktywnej a-PVP. W działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.

Śledczy ustalili, że narkotyki mogą być wytwarzane w jednym z mieszkań na warszawskim Ursusie. Podczas dynamicznej akcji zatrzymali dwóch Polaków w wieku 23 i 27 lat. W lokalu znaleźli a-PVP oraz specjalistyczny sprzęt i wyposażenie wykorzystywane do produkcji narkotyków.

Zatrzymano trzy kolejne osoby

To nie koniec działań w tej sprawie. Wcześniej policjanci zatrzymali trzy inne osoby, wobec których również zastosowano środki zapobiegawcze. Śledczy sprawdzają, jak działała grupa i jaka była skala jej działalności. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Podejrzanym grozi nawet 20 lat więzienia

Zatrzymanym grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn usłyszał dodatkowo zarzuty dotyczące udzielania narkotyków i gróźb karalnych.