Narkotyk zombie na Mazowszu. CBŚP rozbiło laboratorium i zatrzymało 19-latków

CBŚP zlikwidowało laboratorium narkotyków syntetycznych działające w powiecie makowskim.

Policjanci zabezpieczyli ponad 25 kg Alfa-PVP wartego około 500 tys. zł.

Dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy trafiło do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia.

Wpadli podczas produkcji narkotyków

Policjanci weszli na posesję pod koniec maja po wcześniejszych ustaleniach wskazujących, że może tam działać nielegalna wytwórnia substancji psychotropowych. Podejrzenia szybko się potwierdziły. W budynkach gospodarczych funkcjonariusze znaleźli kompletne laboratorium wyposażone m.in. w reaktor chemiczny, prasy, mieszadła, system wentylacyjny, sprzęt laboratoryjny oraz duże ilości odczynników chemicznych. Na miejscu pracowali dwaj 19-latkowie, którzy zostali zatrzymani.

Pół miliona złotych

W trakcie przeszukania zabezpieczono ponad 25 kilogramów gotowego narkotyku Alfa-PVP, znanego również jako „flakka”. To silnie działająca substancja psychotropowa, która może powodować agresję, psychozy, zaburzenia pracy serca i skrajnie niebezpieczne zachowania. Według śledczych taka ilość substancji mogła trafić na czarny rynek, a jej wartość wynosi około pół miliona złotych.

Skala przedsięwzięcia oraz profesjonalne wyposażenie laboratorium wskazują, że nie była to jednorazowa produkcja, lecz element większego i dobrze zorganizowanego procederu.

Chcieli zarobić, pójdą siedzieć

Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec obu podejrzanych trzymiesięczny areszt. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Śledztwo jest rozwojowe.