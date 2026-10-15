Przerażające sceny pod Radomiem. Z ciężarówek zostały strzępy! Kierowca zginął na miejscu

- Do wypadku doszło po godz. 5 w Krzyżanowicach.
- Zderzyły się ciężarowe Volvo i Renault. Kierowca Volvo zginął, a 44-letni kierowca drugiego pojazdu został ranny.
- Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja ustala przyczyny tragedii.
Zderzenie dwóch ciężarówek pod Radomiem
Zgłoszenie o wypadku dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał po godz. 5. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierowca ciężarowego Volvo jechał od strony Iłży w kierunku Radomia. Na drodze zderzył się z jadącym z naprzeciwka Renault, za którego kierownicą siedział 44-letni mężczyzna.
Zdjęcia z miejsca wypadku pokazują skalę zniszczeń. Obie ciężarówki zostały poważnie uszkodzone, a ich elementy rozpadły się i zostały rozrzucone po jezdni oraz poboczu.
Jeden kierowca nie żyje, drugi trafił do szpitala
Wypadek zakończył się tragicznie dla kierowcy Volvo. Mężczyzna zginął na miejscu. Kierowca Renault przeżył zderzenie, ale wymagał pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury. Ustalają dokładny przebieg i przyczyny tragedii.
DK9 zablokowana po wypadku
Po zderzeniu droga krajowa nr 9 w Krzyżanowicach została zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu wypadku.