Przerażające sceny pod Radomiem. Z ciężarówek zostały strzępy! Kierowca zginął na miejscu

Do wypadku doszło po godz. 5 w Krzyżanowicach.

Zderzyły się ciężarowe Volvo i Renault. Kierowca Volvo zginął, a 44-letni kierowca drugiego pojazdu został ranny.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja ustala przyczyny tragedii.

Kierowca ciężarówki zepchnął auto na pobocze. Nagranie szokuje

Zderzenie dwóch ciężarówek pod Radomiem

Zgłoszenie o wypadku dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał po godz. 5. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierowca ciężarowego Volvo jechał od strony Iłży w kierunku Radomia. Na drodze zderzył się z jadącym z naprzeciwka Renault, za którego kierownicą siedział 44-letni mężczyzna.

Zdjęcia z miejsca wypadku pokazują skalę zniszczeń. Obie ciężarówki zostały poważnie uszkodzone, a ich elementy rozpadły się i zostały rozrzucone po jezdni oraz poboczu.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Jeden kierowca nie żyje, drugi trafił do szpitala

Wypadek zakończył się tragicznie dla kierowcy Volvo. Mężczyzna zginął na miejscu. Kierowca Renault przeżył zderzenie, ale wymagał pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury. Ustalają dokładny przebieg i przyczyny tragedii.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

DK9 zablokowana po wypadku

Po zderzeniu droga krajowa nr 9 w Krzyżanowicach została zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu wypadku.