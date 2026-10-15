Przerażające sceny pod Radomiem. Z ciężarówek zostały strzępy! Kierowca zginął na miejscu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-15 11:36

Dramatyczny wypadek pod Radomiem. W czwartek, 15 października, o świcie zderzyły się dwie ciężarówki. Siła uderzenia była ogromna – pojazdy zostały doszczętnie zniszczone. Kierowca Volvo zginął na miejscu. Drugi kierowca trafił do szpitala.

Rozbita ciężarówka pod Radomiem i miniatura z drugim pojazdem. O śmiertelnym wypadku w Krzyżanowicach przeczytasz na SE.
Autor: Policja Mazowiecka/ Materiały prasowe
  • Do wypadku doszło po godz. 5 w Krzyżanowicach.
  • Zderzyły się ciężarowe Volvo i Renault. Kierowca Volvo zginął, a 44-letni kierowca drugiego pojazdu został ranny.
  • Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja ustala przyczyny tragedii.
Kierowca ciężarówki zepchnął auto na pobocze. Nagranie szokuje

Zderzenie dwóch ciężarówek pod Radomiem

Zgłoszenie o wypadku dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał po godz. 5. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierowca ciężarowego Volvo jechał od strony Iłży w kierunku Radomia. Na drodze zderzył się z jadącym z naprzeciwka Renault, za którego kierownicą siedział 44-letni mężczyzna.

Zdjęcia z miejsca wypadku pokazują skalę zniszczeń. Obie ciężarówki zostały poważnie uszkodzone, a ich elementy rozpadły się i zostały rozrzucone po jezdni oraz poboczu.

Przerażające sceny pod Radomiem. Z ciężarówki zostały strzępy! Kierowca zginął na miejscu
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Jeden kierowca nie żyje, drugi trafił do szpitala

Wypadek zakończył się tragicznie dla kierowcy Volvo. Mężczyzna zginął na miejscu. Kierowca Renault przeżył zderzenie, ale wymagał pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury. Ustalają dokładny przebieg i przyczyny tragedii.

Przerażające sceny pod Radomiem. Z ciężarówki zostały strzępy! Kierowca zginął na miejscu
Autor: Policja/ Materiały prasowe

DK9 zablokowana po wypadku

Po zderzeniu droga krajowa nr 9 w Krzyżanowicach została zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu wypadku.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI