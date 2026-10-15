Makabryczne odkrycie na Pomorzu! Samochód dryfował na jeziorze, obok unosiła się kobieta

Wstrząsające odkrycie na Pomorzu: w jeziorze w Kamieniu znaleziono samochód i ciało kobiety.

Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia poszkodowanej nie udało się uratować.

Policja i specjalistyczna grupa nurków intensywnie przeszukują dno jeziora, by rozwikłać tajemnicę.

O szczegółach tego wstrząsającego zdarzenia piszemy poniżej.

Tragedia na jeziorze w Kamieniu. Nie żyje kobieta

Tragiczny wypadek na Pomorzu! W czwartek, 15 października, w godzinach porannych służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie dryfującym na jeziorze w miejscowości Kamień oraz kobiecie unoszącej się na wodzie. Po wyciągnięciu poszkodowanej strażacy natychmiast rozpoczęli walkę o jej życie. Niestety, mimo podjętych działań nie udało się jej uratować. Na miejscu pracują policjanci i strażacy.

Informacja o tragicznym odkryciu dotarła do służb przed godz. 8.00. Jak przekazała asp. szt. Anetta Potrykus, oficer prasowa wejherowskiej policji, w wodzie znaleziono samochód osobowy oraz ciało kobiety.

Początkowo policjanci nie znali tożsamości zmarłej kobiety ani jej wieku. Dopiero później funkcjonariuszom udało się ustalić, kim była zmarła. Nadal nie wiadomo jednak, w jaki sposób samochód znalazł się w wodzie ani co doprowadziło do jej śmierci. Szczegółowe okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Bruno upokorzy Karolinę i odsunie ją od hotelu. Justin zajmie jej miejsce.

Na miejscu pięć zastępów straży pożarnej. Nurkowie sprawdzają dno jeziora

W działaniach bierze udział pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Gdańska. Jak poinformował mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiej straży pożarnej, strażacy prowadzą również działania polegające na sprawdzaniu dna jeziora.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie