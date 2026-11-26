Choinki w PRL-u. Jak ubierano drzewka w dawnych latach?

Świąteczne drzewka z okresu PRL-u różniły się od tych znanych ze współczesnych obrazków. Nikt nie dbał wtedy o kolorystyczną spójność dekoracji, a na gałązkach wieszano niemal wszystko, ponieważ najważniejszy był świąteczny nastrój. Barwna i nieco szalona choinka pozwalała domownikom choć na chwilę oderwać się od szarej rzeczywistości.

Ozdoby choinkowe z czasów PRL-u. Szklane bombki, anielskie włosy i papierowe łańcuchy

Wśród zawieszek dominowały szklane bombki, często w intensywnych barwach, takich jak czerwień, złoto, srebro i zieleń. Dużą popularnością cieszyły się także ozdoby w kształcie grzybków, szyszek, sopli, domków oraz zwierzątek. Uzupełniały je dekoracje robione własnoręcznie ze słomy, bibuły czy papieru.

Nieodłączną częścią wystroju były również kolorowe lampki, anielskie włosy i długie, błyszczące łańcuchy. Na samym szczycie drzewka często umieszczano czubek w formie szpica lub gwiazdy. Wizaulizacje takich choinek znajdziecie w galerii poniżej.

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Choinki w stylu PRL

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Powrót mody na choinki w stylu PRL. Polacy znów sięgają po dawne dekoracje

Przez wiele lat bardzo popularne były dekoracje nowoczesne i minimalistyczne, jednak obecnie coraz więcej osób czerpie inspiracje z dawnych tradycji bożonarodzeniowych. W polskich domach ponownie pojawiają się choinki ubrane w stylu PRL. Część osób świadomie odkłada jednolite komplety ozdób na rzecz wielobarwności, różnorodności i zawieszek przypominających te sprzed kilkudziesięciu lat.

W takim przystrajaniu drzewka nie liczy się idealny wygląd jak z wnętrzarskiego katalogu. Najważniejsze okazują się wspomnienia, przytulność oraz rodzinny wymiar świąt, które nadają tym dekoracjom szczególny urok.