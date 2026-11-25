Jakie studia wybrać, aby dobrze zarabiać od razu po dyplomie?

Każdego roku rzesze maturzystów, a także innych osób planujących dalszą edukację, intensywnie zastanawiają się nad wyborem odpowiedniej uczelni. To zupełnie naturalne, ponieważ ten krok w ogromnym stopniu determinuje ich dalsze losy oraz kształt przyszłej kariery zawodowej. Kandydaci bardzo często szukają odpowiedzi na pytanie, jaki kierunek studiów zapewni wysokie zarobki niemal natychmiast po odebraniu dyplomu. Wśród opcji spełniających te kryteria wymienia się właśnie prawo.

Praca po prawie daje ogromne możliwości w bankach i korporacjach

Choć studia prawnicze od lat przyciągają tłumy kandydatów, nie wszyscy wiedzą, jak szerokie perspektywy zatrudnienia otwierają się przed absolwentami tego kierunku. Osoby z takim dyplomem wcale nie muszą ograniczać swoich planów wyłącznie do pracy w charakterze radcy prawnego lub w tradycyjnej kancelarii adwokackiej. Z powodzeniem znajdują oni dobrze płatną pracę w bankach, dużych przedsiębiorstwach oraz międzynarodowych korporacjach, gdzie oferowane warunki finansowe bywają niezwykle atrakcyjne.

Dodatkowo nieustanne nowelizacje przepisów oraz rosnąca liczba wymogów narzucanych na biznes powodują, że rynek wciąż potrzebuje ekspertów biegłych w legislacji. Pracodawcy szczególnie wysoko cenią tych prawników, którzy potrafią połączyć wiedzę kierunkową ze znajomością cyberbezpieczeństwa, ochrony danych oraz nowych technologii, co daje im ogromną przewagę konkurencyjną.

Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie

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Ile zarabia prawnik w korporacji? Stawki sięgają 50 tys. zł brutto

Zarobki w tej branży mogą być naprawdę wysokie, co pokazują dane z raportu Manpower przytoczone przez Forsal.pl. Młodzi prawnicy, którzy stawiają pierwsze kroki na stanowiskach juniorskich w wewnętrznych działach prawnych firm, zarabiają na start od 7 do 10 tys. zł brutto miesięcznie. Zdobycie praktyki przekłada się na szybki wzrost uposażenia, dzięki czemu specjaliści ds. prawnych otrzymują od 11 do 18 tys. zł, a starsi specjaliści inkasują nawet 25 tys. zł brutto. Na szczycie listy płac znajdują się dyrektorzy działów prawnych, których comiesięczne pensje dochodzą do poziomu 50 tys. zł brutto.

Rekrutacja na studia prawnicze i wymagane przedmioty na maturze

Kandydaci planujący aplikowanie na prawo muszą odpowiednio wcześniej przemyśleć strategię maturalną i dobrać właściwe przedmioty egzaminacyjne. W Polsce nie obowiązuje jeden uniwersalny wykaz wymagań dla wszystkich szkół wyższych, gdyż każda uczelnia autonomicznie określa własne kryteria rekrutacyjne. Najczęściej jednak o przyjęciu na ten kierunek decydują punkty zdobyte na egzaminach z języka polskiego, języka obcego, a także historii oraz wiedzy o społeczeństwie.