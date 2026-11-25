Do zdarzenia doszło w rejonie gdańskiego Śródmieścia, gdzie 18-letni mieszkaniec Gdańska włamał się do automatu z pluszakami i zabierał znajdujące się w środku zabawki. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Gdańsku, którzy nie zastosowali wobec sprawcy taryfy ulgowej.

„Na widok radiowozu mężczyzna zaczął uciekać. Policjanci podjęli za nim pościg pieszy, który zakończył się zatrzymaniem 18-latka. Interweniujący na miejscu mundurowi ustalili, że mężczyzna, przewrócił automat z zabawkami, wybił w nim szybę i ukradł ze środka 37 małych pluszaków. Nie poprzestał jednak na tym. Włamał się również do kolejnego automatu, skąd zabrał dużego misia” - relacjonują policjanci z Pomorza.

Kradzież z włamaniem w Gdańsku. Jakie zarzuty usłyszał 18-latek?

Jak przekazało w komunikacie biuro prasowe Pomorskiej Policji, łączna wartość strat wyniosła blisko 8 tysięcy złotych. W rozmowie z mundurowymi zatrzymany gdańszczanin tłumaczył, że chciał zdobyć pluszowego misia i inne maskotki dla swojej dziewczyny, co jednak nie uchroni go przed poważnymi konsekwencjami.

„18-latek został przewieziony do jednostki Policji, gdzie wykonano z jego udziałem niezbędne czynności oraz sporządzono dokumentację służbową. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności” - informują mundurowi.

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