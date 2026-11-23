Smutna wiadomość dla społeczności "Gdyńskiej Trójki"

Informację o śmierci cenionej pedagog przekazał w niedzielę w mediach społecznościowych dyrektor III LO w Gdyni, Wiesław Kosakowski. Jak poinformował, prof. Anita Pawłowska zmarła w nocy z 20 na 21 listopada.

– Ze smutkiem informuję, że w nocy 20 XI 2026 zmarła Pani Profesor Anita Pawłowska – Znakomita Nauczycielka matematyki oraz Wychowawczyni wielu pokoleń uczennic i uczniów Gdyńskiej Trójki, której była Absolwentką – napisał dyrektor szkoły.

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP, nazywane powszechnie „Gdyńską Trójką”, od lat należy do grona najbardziej prestiżowych szkół średnich w Polsce. Placówka regularnie zajmuje czołowe miejsca w rankingach edukacyjnych i słynie z wysokiego poziomu nauczania.

Chwila ciszy dla zmarłej nauczycielki

W związku ze śmiercią prof. Pawłowskiej dyrektor zwrócił się do całej społeczności szkolnej z prośbą o uczczenie jej pamięci.

– Uprzejmie proszę o uczczenie pamięci Pani Profesor chwilą ciszy na początku poniedziałkowych lekcji rozpoczynających się o godz. 7:45 – przekazał Wiesław Kosakowski.

Dla wielu uczniów i absolwentów była nie tylko nauczycielką matematyki, ale także wychowawczynią oraz mentorką, która przez lata wspierała młodych ludzi na kolejnych etapach edukacji.

W sieci pojawiły się setki wzruszających wspomnień

Pod wpisem dyrektora szybko zaczęły pojawiać się dziesiątki komentarzy od byłych uczniów, rodziców i osób związanych ze szkołą. Wspominają oni prof. Anitę Pawłowską jako osobę ciepłą, życzliwą i niezwykle zaangażowaną w swoją pracę.

„Ciężko w to uwierzyć… Jeszcze kilka miesięcy temu przygotowywała moją córkę do matury” – napisała jedna z internautek.

Inni podkreślali jej wyjątkowe podejście do uczniów.

„Matematyka z Panią Profesor to była sama przyjemność. Ciepło, mądrość, szacunek dla innych. Do tej pory pamiętam Jej pogodny głos. Wspaniała nauczycielka. Wielka strata” – czytamy we wpisach.

Nie brakowało również słów o jej profesjonalizmie, empatii i poczuciu humoru. „Pani Anita była świetną nauczycielką. Przede wszystkim mądrą, opanowaną i z ogromną klasą oraz empatią”, napisał jeden z byłych uczniów.

„Wzór do naśladowania”

W komentarzach wielokrotnie powtarzały się słowa o wdzięczności za lata pracy i poświęcenia. Absolwenci podkreślali, że potrafiła dostrzec potrzeby każdego ucznia i stworzyć na lekcjach atmosferę sprzyjającą nauce.

„Wspaniały nauczyciel i wzór do naśladowania. Indywidualne podejście do każdego, dziękuję za wszystko Pani Profesor” – napisała jedna z osób żegnających zmarłą pedagog.

Śmierć prof. Anity Pawłowskiej poruszyła całą społeczność "Gdyńskiej Trójki". Dla wielu absolwentów pozostanie nauczycielką, która nie tylko uczyła matematyki, ale także wspierała, motywowała i pomagała odnaleźć własną drogę.

Podano termin ostatniego pożegnania

Szkoła przekazała również informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych prof. Anity Pawłowskiej. Ostatnie pożegnanie cenionej nauczycielki odbędzie się w sobotę, 28 listopada, o godz. 11.30 w kaplicy na terenie Cmentarza Witomińskiego w Gdyni. Uczniowie, absolwenci, współpracownicy oraz wszyscy, którzy chcą oddać jej hołd, będą mogli pożegnać pedagog, która przez lata była związana z "Gdyńską Trójką" i wychowała kolejne pokolenia młodych ludzi.