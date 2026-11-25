Poważny kryzys w linii Plus Ultra. Hiszpański przewoźnik tnie kolejne połączenia

Sytuacja hiszpańskiej linii lotniczej Plus Ultra pogarsza się z każdym miesiącem, a pierwsze poważne problemy pojawiły się już w połowie 2026 roku. Z powodu między innymi rosnących cen paliwa lotniczego przewoźnik zrezygnował wtedy z obsługi połączeń do Kolumbii.

Kolejne cięcia nastąpiły w połowie listopada, kiedy z rozkładu wykreślono loty z Madrytu do Limy i Buenos Aires. Po tym ruchu regularna siatka hiszpańskiego przewoźnika mocno się skurczyła, a w ofercie zostały już tylko trasy z Madrytu i Teneryfy do Caracas w Wenezueli.

Jeszcze bardziej niepokojące informacje przekazał hiszpański dziennik „OKDIARIO”. Według tamtejszych mediów władze linii miały już zdecydować o całkowitym zakończeniu działalności i likwidacji ostatnich regularnych połączeń, choć sama spółka oficjalnie nie potwierdziła jeszcze tych doniesień.

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Biuro podróży Rainbow współpracowało z Plus Ultra. Polscy turyści znają te samoloty

Markę Plus Ultra kojarzyć mogą także polscy podróżni, ponieważ przez dwa sezony zimowe przewoźnik współpracował z biurem podróży Rainbow. Samoloty hiszpańskiej linii realizowały wówczas rejsy czarterowe na popularne wśród turystów egzotyczne kierunki.

Kryzys w branży lotniczej. Przewoźnicy zmagają się z wysokimi kosztami

Kłopoty linii Plus Ultra wpisują się w szerszy trend w sektorze lotniczym, który w ostatnim czasie boryka się z licznymi wyzwaniami. Wielu przewoźników musiało przez to ograniczyć działalność lub całkowicie wycofać się z rynku.

Na sytuację firm najbardziej wpływają wysokie ceny paliwa lotniczego, rosnące koszty operacyjne oraz zadłużenie. Dodatkowym obciążeniem dla przewoźników są problemy z utrzymaniem i dostępnością samolotów.