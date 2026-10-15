Dopiero we wrześniu przeszedł na emeryturę. Nie żyje były komendant

Nie żyje wieloletni oficer Straży Granicznej. Przez blisko 30 lat był oddany służbie

Był wybitnym specjalistą i ekspertem w dziedzinie kontroli ruchu granicznego oraz służby granicznej. Przez blisko 30 lat służył w Straży Granicznej. W piątek, 11 października, zmarł ppłk rez. SG Remigiusz Fenczyszyn, były komendant Placówki Straży Granicznej w Gdyni. Smutną wiadomość o jego śmierci przekazał Morski Oddział Straży Granicznej.

Ppłk rez. SG Remigiusz Fenczyszyn rozpoczął służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej w 1997 roku. Przez kolejne lata zajmował różne stanowiska związane z kontrolą ruchu granicznego i służbą graniczną. W latach 2009–2015 pełnił funkcję zastępcy komendanta Placówki SG w Gdańsku, a przez następne trzy lata kierował tam grupą służby granicznej. Ostatnie osiem lat swojej kariery zawodowej spędził w Placówce Straży Granicznej w Gdyni. Początkowo przez rok był jej zastępcą komendanta, a następnie objął stanowisko komendanta.

Był wielokrotnie odznaczany za swoją służbę. Podano szczegóły pogrzebu

Za wzorową i wieloletnią służbę ppłk SG Remigiusz Fenczyszyn był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał m.in. brązowy, srebrny i złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej, Odznakę SG, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę oraz Medal 30-lecia powołania SG.

W poruszających słowach zmarłego oficera pożegnali przedstawiciele Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

– Żegnamy do niedawna aktywnego w służbie oficera Straży Granicznej, który swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z wszystkimi. Łączymy się w bólu z Jego Rodziną – przekazał Morski Oddział Straży Granicznej w komunikacie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 października. Msza święta rozpocznie się o godz. 10.00 w kościele pw. św. Brata Alberta przy ul. Olsztyńskiej 2 na gdańskim Przymorzu. Pogrzeb zaplanowano na godz. 12.30 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

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