Dramat w drodze na wycieczkę szkolną. Ciężarówka zderzyła się z autokarem z dziećmi

Do zderzenia ciężarówki z autokarem doszło około godz. 9:30 na ul. Mazowieckiej.

Do szpitala zabrano kierowcę autokaru i jedną z opiekunek.

Żadne z dzieci nie wymagało hospitalizacji.

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Ciężarówka uderzyła w autokar z dziećmi

We wtorek (29 września), około godz. 9:30 ciężarówka oznaczona jako pomoc drogowa zderzyła się z autokarem przewożącym dzieci na szkolną wycieczkę. Na miejsce natychmiast ruszyły służby. Jak przekazał se.pl oficer prasowy KPP w Grodzisku Mazowieckim, w wyniku zderzenia do szpitala pojechali kierowca autokaru oraz jedna z opiekunek. Na szczęście dzieciom nic się nie stało. Żadne z nich nie wymagało hospitalizacji.

Dzieci wróciły do szkoły

Po wypadku uczniowie zostali bezpiecznie przewiezieni z powrotem do szkoły. Tam czekali na nich rodzice. Policjanci ustalają teraz dokładny przebieg i okoliczności zderzenia. Wiadomo już, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Mieli także wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Mazowiecka zamknięta po wypadku

Zderzenie spowodowało utrudnienia w ruchu. Jak przekazał oficer prasowy, ul. Mazowiecka w rejonie wypadku pozostaje zamknięta. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i korzystać z objazdów. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają teren i wyjaśniają, jak doszło do zdarzenia.