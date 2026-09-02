Groźnie na autostradzie pod Warszawą. Ciężarówka na boku po zderzeniu z BMW

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-02 22:40

W środowy wieczór na autostradzie A2, w okolicach węzła Konotopa pod Warszawą, doszło do poważnie wyglądającego zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym marki BMW. Wskutek kolizji ciężarówka przewróciła się na bok, powodując znaczne utrudnienia w ruchu. Mimo dramatycznego przebiegu zdarzenia, na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Ciężarówka na boku na węźle Konotopa

Jak informuje portal Miejski Reporter w środowy wieczór doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia na autostradzie A2. Na węźle Konotopa w powiecie warszawskim zachodnim zderzyły się ze sobą: samochód ciężarowy i osobówka marki BMW. Siła uderzenia była tak duża, że ciężarówka wpadła w bariery i przewróciła się na bok.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że BMW poruszało się obok samochodu ciężarowego i w pewnym momencie mogło znaleźć się w tzw. martwym polu widzenia kierowcy ciężarówki. Podczas wykonywania przez niego manewru zmiany pasa ruchu doszło do kontaktu obu pojazdów. W jego wyniku kierujący ciężarówką stracił panowanie nad autem.

Pojazd odbił w kierunku barier energochłonnych i uderzył w nie, a następnie przewrócił się na bok. Zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, jednak na szczęście żadna z osób biorących w nim udział nie odniosła poważniejszych obrażeń. 

Z ustaleń Miejskiego Reportera wynika, że to samo BMW brało niedawno udział w innym zdarzeniu drogowym z samochodem ciężarowym. Do tamtej kolizji doszło na trasie S8 w rejonie al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie.

Wielki korek na A2 02.09.2026

Na miejscu zdarzenia działało pięć zastępów straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego, policja, a także służba drogowa. Strażacy zabezpieczyli rozbite pojazdy i miejsce zdarzenia. 

Kolizja spowodowała bardzo duże utrudnienia i korek na autostradzie A2 w kierunku na Łódź i Poznań. Zablokowane były trzy pasy ruchu, a kierowcy mogli jechać tylko jednym pasem. 

Przewrócona ciężarówka na autostradzie A2. Na miniaturze zbliżenie na kabinę pojazdu. O wypadku przeczytasz na SE.
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Chwile grozy na drodze. Ciężarówka stanęła w płomieniach
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