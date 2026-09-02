Tajemnicze zniknięcie 17-letniej Nadii. Policja z Ostrołęki apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-02 22:24

Funkcjonariusze z Ostrołęki prowadzą intensywne poszukiwania 17-letniej Nadii Parzych, mieszkanki Myszyńca Starego. Nastolatka zapadła się pod ziemię, a mundurowi alarmują, że dziewczyna może potrzebować wsparcia. Policja prosi o kontakt każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje o losie zaginionej.

Zaginęła 17-letnia Nadia. Pilny apel! Może potrzebować pomocy
Autor: POLICJA/ Materiały prasowe

Trwają poszukiwania 17-letniej Nadii z Myszyńca Starego

Ostrołęcka Komenda Miejska Policji zaangażowała się w odnalezienie zaginionej nastolatki. Nadia Parzych charakteryzuje się drobną budową ciała i mierzy około 160 centymetrów wzrostu. Dziewczyna ma pociągłą twarz, prosty nos oraz oczy w kolorze niebieskim. Jej znakiem rozpoznawczym są proste, długie włosy, które według najnowszych ustaleń mogą być obecnie koloru blond.

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Funkcjonariusze przypuszczają, że w dniu zaginięcia nastolatka miała na sobie letni strój, składający się z krótkich spodenek oraz t-shirtu. Służby z Ostrołęki kładą szczególny nacisk na fakt, że 17-latka może potrzebować pilnej pomocy.

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Stróże prawa zwracają się z gorącym apelem do społeczeństwa. Każdy, kto w ostatnim czasie zauważył Nadię Parzych lub posiada wiedzę na temat jej aktualnego miejsca pobytu, proszony jest o natychmiastowe przekazanie tych informacji. Zgłoszenia przyjmuje oficer dyżurny w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce. Numer kontaktowy: 47 704 14 24.

Potrzebujesz pomocy? Nie zostawaj z tym sam

Osoby, które przeżywają kryzys psychiczny, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy. Dorośli mogą zadzwonić pod numer 800 70 2222 – Centrum Wsparcia działa całodobowo, 7 dni w tygodniu. Dostępny jest także numer 116 123 dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z całodobowego telefonu zaufania 116 111. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod 112 lub 999.

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