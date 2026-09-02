Skandaliczne zachowanie na przystanku. "Zaczepiał dziewczynki i zaczął się onanizować"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-02 20:53

Skandaliczne sceny w okolicach Hali Kopińskiej w Warszawie. Jak zrelacjonował Bartłomiej Wypartowicz, niezidentyfikowany mężczyzna najpierw obserwował i zaczepiał młode dziewczynki, a po chwili schował się za wiatą przystankową, by się onanizować. Sprawca miał odjechać zamówionym transportem, a w internecie opublikowano wideo z całego zajścia.

Srebrny radiowóz z napisem Policja. O poszukiwaniach mężczyzny, który zaczepiał dzieci w Warszawie, przeczytasz na SE.
Autor: Manuel Esteban/ Shutterstock
  • Wideo opublikowane w internecie ukazuje osobę, która wykonuje szybkie ruchy ręką. 
  • O całej sprawie służby zawiadomił Bartłomiej Wypartowicz, który potwierdził, że ma też wideo, na którym widać twarz sprawcy.
  • Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem personaliów osoby z nagrania, zabezpieczyli dowody i utrzymują łączność z osobami zgłaszającymi incydent.

Skandaliczne sceny na przystanku w stolicy

Z informacji przekazanych przez Wypartowicza wynika, że nieznajomy pojawił się w rejonie przystanku autobusowego, gdzie nawiązywał kontakt z młodymi dziewczynkami. Następnie schował się za wiatą przystankową i zaczął się publicznie onanizować. Opublikowany w sieci materiał wideo rejestruje mężczyznę, który wykonuje wulgarne ruchy. Kiedy kończy, odchodzi z miejsca zdarzenia. Zaraz potem sprawca miał skorzystać z aplikacji do zamawiania przejazdów. Jak twierdzi autor nagrania, o 13.30 wsiadł do pojazdu jednej z popularnych sieci i zniknął z miejsca zdarzenia.

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Dzisiaj na przystanku przy Hali Kopińskiej w Warszawie mężczyzna chodził, zaczepiał dziewczynki, podchodził, patrzył, po czym wszedł za przystanek i zaczął się publicznie onanizować. Obcokrajowiec. Po całej akcji zamówił sobie Ubera, wsiadł i odjechał. Telefon do @PolskaPolicja został wykonany, usłyszałem że mam przyjść na komendę z pendrive z filmikiem. Zero innej reakcji. Wcale to nie jest zabawne. Rozumiem, że nie chce Wam się uganiać za takimi ludźmi? Rozumiem, że czekamy jak komuś się stanie coś nieprzyjemnego?

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Policja poszukuje sprawcy 

Głos w sprawie zabrała Karolina Gałecka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która przekazała, że policjanci prowadzą działania mające na celu zidentyfikowanie i zatrzymanie mężczyzny z nagrania. Potwierdziła też, że mundurowi są w kontakcie z autorem wideo. Dodała, że czynności są w toku.

Po deklaracji policji Bartłomiej Wypartowicz skierował słowa uznania do warszawskich mundurowych za podjęte działania. Poinformował, że dowody w sprawie zostały zabezpieczone, a służby ściśle współpracują ze świadkami w celu namierzenia podejrzanego. W swoim wpisie wyraził również wdzięczność stołecznej policji za profesjonalne zajęcie się incydentem.

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