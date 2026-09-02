Rafał Trzaskowski o bezpieczeństwie. „To nie tylko kupowanie czołgów”. Padły mocne słowa o Warszawie

Impact Leading Minds w Warszawie

Warszawa była w ostatnim czasie miejscem ważnych rozmów o przyszłości Europy. W Nowym Teatrze rozpoczęła się pierwsza edycja Impact Leading Minds. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „The Power of Insight”. Program rozpoczął się o godz. 10. Spotkania obejmą blisko pięć godzin rozmów na głównej scenie oraz trzy godziny w części wieczornej. Wśród tematów znalazły się bezpieczeństwo Europy, sytuacja geopolityczna, energia, a także sprawy ważne z punktu widzenia mieszkańców miast.

Odporność Europy. Głos ekspertów

Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia była rozmowa poświęcona odporności Europy i bezpieczeństwu jej sąsiedztwa. Wzięli w niej udział między innymi Galip Dalay z Chatham House i Uniwersytetu Oksfordzkiego, Linas Kojala z Centrum Studiów Geopolityki i Bezpieczeństwa. Galip zwracał uwagę, że bezpieczeństwo Europy jest ściśle związane z jej sąsiedztwem. Jego zdaniem wschodnia i południowa część europejskiego sąsiedztwa powinny być traktowane jako jedna, połączona przestrzeń.

− Europa nie zapewni sobie bezpieczeństwa bez strategicznej głębi, a sąsiedztwo jest strategiczną głębią Europy − mówił i podkreślał również, że wojny toczące się w sąsiedztwie Europy zmieniają nie tylko region, ale także całe europejskie bezpieczeństwo. W jego ocenie potrzebna jest większa współpraca między NATO, Unią Europejską oraz europejskimi państwami spoza UE.

Linas Kojala mówił z kolei o zmianie podejścia do obronności. Przypomniał, że Litwa przez lata przeznaczała na obronę zaledwie 0,8 proc. PKB. Teraz jest to ponad 5 proc. Jak zaznaczał, Polska i państwa bałtyckie również zwiększają wydatki na bezpieczeństwo.

W dyskusji pojawił się także temat energii. Sławomir Staszak z Orlenu przekonywał, że rozwój odnawialnych źródeł energii może zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Mówił między innymi o energetyce wiatrowej i potrzebie decentralizacji systemu.

Rafał Trzaskowski. To miasta budują odporność

Na scenie pojawił się także Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy mówił o bezpieczeństwie z perspektywy miasta. Zwrócił uwagę, że odporność nie oznacza wyłącznie inwestowania w wojsko czy bezpieczeństwo energetyczne.

− A odporność dzisiaj to nie tylko kupowanie czołgów, inwestowanie w obronność czy bezpieczeństwo energetyczne, choć to oczywiście jej najważniejsze elementy. To także odporność budowana przez miasta, powiaty i pojedynczych ludzi − mówił Trzaskowski.

Prezydent Warszawy wskazywał, że samorządy mają ważną rolę do odegrania. Jako przykład podał metro. Jego zdaniem inwestycje w dodatkowe linie mogą jednocześnie pomagać w walce ze zmianami klimatu, zapewniać mieszkańcom transport i zwiększać odporność miasta.

– Jeśli inwestuję w metro i dodatkowe linie, walczę ze zmianami klimatu. Zapewniam przystępny cenowo transport, ale także tworzę odporność, ponieważ są to miejsca, w których ludzie mogą się schronić – tłumaczył.

Trzaskowski mówił również o mieszkalnictwie. Jak zaznaczył, jest ono jednym z najważniejszych priorytetów dla samorządów. Wspomniał o rozmowie z burmistrzem Barcelony oraz o potrzebie stworzenia koalicji miast, które będą miały wpływ na europejską debatę dotyczącą mieszkań.

Prezydent Warszawy podkreślał, że miasta muszą być włączane w rozmowy o najważniejszych problemach. – Nie można walczyć ze zmianami klimatu bez nas. Nie można tworzyć odporności bez nas. Nie można walczyć z dezinformacją bez nas. I nie można odpowiedzieć na żale i obawy ludzi bez nas – mówił.

W jego wystąpieniu nie zabrakło również Warszawy w szerszym, europejskim kontekście. Trzaskowski mówił o konieczności współpracy miast oraz o wspieraniu Ukrainy. Zwrócił uwagę, że odporność Europy budują nie tylko państwa i wojsko, ale także samorządy i mieszkańcy.

Poza debatami podczas Impact Leading Minds na scenie uczestnicy mogli spotkać się z zaproszonymi gośćmi także poza główną częścią programu, m.in. w Impact Bookstore.

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