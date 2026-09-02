Jadąc BMW staranował przystanek. Wcześniej stracił prawo jazdy

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło późnym wieczorem przy przystanku Kanał Gocławski na Pradze-Południe. O godz. 22.05 strażacy otrzymali zgłoszenie o samochodzie osobowym, który uderzył w przystankową konstrukcję. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

BMW z ogromną siłą uderzyło w wiatę

Widok po kolizji był dramatyczny. Przód BMW został poważnie zniszczony, a metalowe i szklane elementy przystanku zostały uszkodzone. Fragmenty karoserii oraz rozbitej infrastruktury znajdowały się w pobliżu jezdni i chodnika.

Samochodem podróżowały dwie osoby. Zarówno kierowca, jak i pasażer opuścili rozbite BMW jeszcze przed przybyciem strażaków. Nie było konieczności ich hospitalizacji.

Szczęśliwie w momencie kolizji na przystanku nie czekała żadna osoba. W innym przypadku jej życie mogłoby być zagrożone.

Samochód nie zatrzymał się od razu po zjechaniu z jezdni. Oprócz przystankowej wiaty uszkodzony został stojący w pobliżu kosz oraz hulajnoga elektryczna.

Policja wstępnie twierdzi, że przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości przez 26-latka. To jednak nie koniec problemów młodego kierowcy.

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Stracił prawo jazdy kilka miesięcy wcześniej

Podczas sprawdzania dokumentów kierowcy na jaw wyszło, że 26-latek w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Stracił je w lutym 2026 roku wskutek przekroczenia dopuszczalnego limitu punktów karnych. Innymi słowy był znanym piratem drogowym.

Odebranie mu uprawnień nie powstrzymało go przed kolejną szaleńczą jazdą. Tym razem jego nieodpowiedzialność doprowadziła jedynie do zniszczeń auta i infrastruktury miejskiej.

Policjanci przebadali 26-latka na obecność alkoholu. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Niemniej sprawa nie zakończyła się na mandacie. Mundurowi złożyli wniosek do sądu o ukaranie pirata. Teraz los 26-latka jest w rękach sądu.