Tajny kierunek, zero wskazówek aż do lądowania. Wizz Air szykuje szalony lot z Warszawy

Mapa Europy według linii Wizz Air

Pakujesz walizkę i... nie wiesz, gdzie lecisz

Uczestnicy tej zabawy zrezygnują z tradycyjnego planowania urlopu na rzecz czystej przygody. Węgierski przewoźnik debiutuje w naszym kraju z kampanią #LetsGetLost, w której wygrani dostaną wejściówkę na lot w całkowicie tajne miejsce. Maszyna wzbije się w powietrze ze stołecznego lotniska 25 września. W podróż wyruszy 25 osób, a każdemu z nich będzie mógł zabrać ze sobą jedną osobę.

Miejsce docelowe pozostanie ścisłą tajemnicą. Na krótko przed wylotem podróżnicy otrzymają tylko jedną drobną podpowiedź: informację o warunkach atmosferycznych w miejscu docelowym, co ma ułatwić im skompletowanie odpowiedniego bagażu.

Jak dostać się na pokład?

Między 27 sierpnia a 6 września opublikuj na swoim Instagramie zdjęcie lub film, który pokaże Twoją podróżniczą naturę i zamiłowanie do przygód. Do publikacji dodaj oznaczenie @wizzair oraz hashtag #LetsGetLostPoland. Konto musi być publiczne, a w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, spełniające warunki określone w regulaminie. Zwycięzcy otrzymają wiadomość bezpośrednio na Instagramie.

Dokąd polecą?

Miejsce docelowe pozostaje wielką niewiadomą, zwłaszcza że linia obsługuje z Warszawy aż 67 połączeń do 26 państw. Wśród potencjalnych lokalizacji wymienia się Maderę, Teneryfę, Malagę, Majorkę, Marrakesz, Islandię, Niceę, Rzym, a także malownicze greckie wyspy. Organizatorzy nie wykluczają jednak zupełnie innego kierunku. Właśnie o to chodzi w tej akcji – żeby zapomnieć o planowaniu i dać się ponieść przygodzie.

Cztery dni pełne niespodzianek

Wybrani pasażerowie spędzą na wyjeździe cztery dni. Na miejscu będą poznawać lokalną kulturę, próbować regionalnych potraw i korzystać z przygotowanych atrakcji. Firma gwarantuje, że nie będzie to sztampowa wycieczka z biura podróży.

- #LetsGetLost to podróżowanie w najczystszej postaci: emocje związane z pakowaniem walizki, przyjazdem na lotnisko i wejściem na pokład samolotu bez wiedzy, gdzie zakończy się ta przygoda -

zachwala akcję Salvatore Gabriele Imperiale, odpowiedzialny za komunikację w firmie.Polska jest jednym z najważniejszych rynków przewoźnika, dlatego Wizz Air po raz pierwszy organizuje tę akcję także dla polskich podróżników.