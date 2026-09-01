To szkoła inna niż wszystkie. Szwajcarski model szkoły bez korytarzy działa w Warszawie

Szkoła inna niż wszystkie powstała w Warszawie

Na warszawskim Mokotowie powstała szkoła, której twórcy chcieli zerwać z klasycznym układem długich korytarzy i sal ustawionych w rzędzie. Placówka przy ul. Konstruktorskiej na Służewcu posiada mocno nietypowy układ przestrzenny, który zakłada grupowanie po trzy klasy w osobne zespoły, tzw. klastry. W ich centrum znajduje się wspólna przestrzeń do nauki i odpoczynku. Tym samym w ramach jednej szkoły działa kilka mniejszych jednostek edukacyjnych, które stanowią niemal samowystarczalny byt.

Jak zauważa portal Murator plus jest to niestosowana wcześniej w Polsce metoda tworzenia przestrzeni edukacyjnych, opracowana w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych na początku tego wieku. Jej główne założenie to "szkoła bez korytarzy".

Cała inwestycja powstała w ramach projektu prywatnego dewelopera, który wzniósł ją w ramach tzw. ustawy lex deweloper. Był to warunek dzięki któremu inwestor mógł w sąsiedztwie szkoły wybudować osiedle wyposażone w ponad 1500 mieszkaniami; wyrosło ono w miejscu biurowców pamiętających końcówkę XX wieku. To element szerszej transformacji Służewca, który z dawnej poprzemysłowego zagłębia biurowego (tzw. Mordoru) przemienia się w nowoczesnej osiedle mieszkaniowe i kolejną "sypialnię" Warszawy.

Drugi rok działania nietypowej szkoły

Cały budynek szkoły przy Konstruktorskiej został pomyślany w taki sposób, aby łatwo dało się zmienić układ pomieszczeń i dostosować go do nowych funkcji. W tym celu konstrukcja nośna została konsekwentnie oddzielona od wykończeń tak, żeby w miarę prosty sposób zmienić układ ścian.

Media i instalacje techniczne nie są ukryte, co zapewnia łatwy dostęp i wystarczającą ilość miejsca, aby umożliwić późniejszą rozbudowę.

Przestrzenie takie jak szatnie i jadalnie nie są wyraźnie oddzielone. Wtapiają się w strukturę szkoły, a o ich odrębności świadczy jedynie osobna kolorystyka.

W nowej szkole przewidziano miejsce dla około 450 uczniów. Placówka rozpoczęła swą działalność edukacyjną 1 września 2025 roku.

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