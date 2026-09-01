Zaatakowała 13-letnią dziewczynkę za to, że jest z Ukrainy. Wyrwała jej włosy

Do bulwersujących scen doszło 25 sierpnia na placu Sikorskiego w Siedlcach. Nic nie zapowiadało tego, że zwykły wieczór w centrum miasta zakończy się atakiem na dziecko.

Na placu siedziały trzy dziewczynki. Niedaleko nich przebywała 41-letnia kobieta z mężczyzną. Kobieta piła alkohol. W pewnym momencie między nią a dziewczynkami wywiązała się rozmowa. Sytuacja szybko przybrała dramatyczny bieg.

41-latka rzuciła się na 13-letnią Ukrainkę

W końcu 41-latka swoją agresję skierowała na 13-letnią obywatelkę Ukrainy. Kobieta miała znieważać nastolatkę słowami odnoszącymi się do jej narodowości. Na wyzwiskach się nie skończyło.

– 41-latka zaatakowała 13-letnią obywatelkę Ukrainy i wyrwała jej włosy – informuje prokurator Katarzyna Wąsak z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.

O wszystkim została zawiadomiona policja. Mundurowi ustalili tożsamość kobiety, a następnie ją zatrzymali. Śledczy zabezpieczyli także monitoring z placu Sikorskiego, który pozwolił odtworzyć przebieg wydarzeń.

Jak ustaliła prokuratura, napastniczka nie mieszka w Siedlcach. Do miasta przyjechała do mężczyzny, z którym tego dnia przebywała na placu.

Znieważyła także matkę dziewczynki

Po zatrzymaniu 41-latka trafiła w ręce śledczych. Usłyszała zarzuty dotyczące nie tylko przemocy wobec 13-latki, ale również znieważenia jej na tle narodowościowym. To jednak nie wszystko. Kobieta miała również obrażać matkę dziewczynki.

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach zastosowała wobec podejrzanej dozór policji. 41-latka raz w tygodniu musi stawiać się na komendzie. Nie może też kontaktować się z pokrzywdzonymi ani zbliżać się do nich na mniej niż 50 metrów.

Mama 13-latki opisała dramat córki w mediach społecznościowych.

– Moja córka padła ofiarą przemocy, a podczas zdarzenia została również poniżona z powodu swojego ukraińskiego pochodzenia – napisała kobieta.

Jak dodała, całe zdarzenie mocno odbiło się na poczuciu bezpieczeństwa i zdrowiu psychicznym jej córki.

Sprawa nie jest jednak zakończona. Śledczy nadal wyjaśniają dokładne okoliczności ataku i zbierają materiał dowodowy. O dalszym losie 41-latki najprawdopodobniej zdecyduje sąd.