Jerzy Łakomski ps. „Kajtek” nie żyje. Uczestnik Powstania Warszawskiego miał 94 lata

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-01 12:59

W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski ps. „Kajtek”, jeden z ostatnich bohaterów Powstania Warszawskiego. Niezłomny uczestnik walk, który jako zaledwie 12-letni chłopiec służył w pułku „Baszta” na Mokotowie, odszedł dzień po pogrzebie Wandy Traczyk-Stawskiej, pozostawiając po sobie wzruszające wspomnienia i dziedzictwo niezłomnej postawy. Jego odejście to kolejna smutna informacja dla stolicy, która żegna swoich heroicznych świadków historii.

Płonący znicz, a obok miniatura z Jerzym Łakomskim w mundurze. O śmierci powstańca przeczytasz na SE.
Autor: Muzeum Powstania Warszawskiego﻿/ Facebook

Nie żyje Jerzy Łakomski pseudonim „Kajtek”

W dzień po pogrzebie Wandy Traczyk-Stawskiej nadeszła kolejna smutna informacja. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski ps. Kajtek. Urodzony w 1932 roku mężczyzna walczył w Powstaniu jako zaledwie 12-letni chłopiec. Służył w pułku „Baszta” na Mokotowie.

"W ostatnich latach często widywaliśmy się w Domu Powstańców Warszawskich. Niezwykle serdeczny człowiek. Zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą z młodymi ludźmi. Panie Jerzy, Warszawa dziękuje za wszystko i nigdy o Panu nie zapomni" - napisał w social mediach prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przekazując smutną informację o odejściu "Kajtka". 

Jak przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego podczas Powstania z uwagi na młody wiek Łakomski pełnił służbę pomocniczą w swoim pułku „Baszta”. Do jego zadań należało zaopatrywanie żołnierzy w żywność oraz dostarczanie „sidolówek” i butelek zapalających na miejsce akcji, m. in. przed natarciem Powstańców na wóz opancerzony przy ul. Belwederskiej.

Został ranny w głowę w ogrodach przy pałacyku Szustra. Po opatrzeniu po dwóch dniach wrócił do służby.

Po kapitulacji wraz z rodziną został wysiedlony do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd po 10 dniach trafili do transportu do Krakowa. Umieszczony w podkrakowskiej wsi Kaczkowice u polskiego gospodarza. W marcu 1945 roku powrócił do Warszawy.

W ostatnich latach życia dał się poznać jako niezwykle serdeczny i dzielący się swoim doświadczeniem weteran uczestniczący w kolejnych obchodach rocznic Powstania czy Wigilii Powstańczych w Domu Powstańców Warszawskich. 

Ilu powstańców warszawskich jeszcze żyje? 

Grono uczestników Powstania Warszawskiego z 1944 roku w naturalny sposób kurczy się niemal każdego tygodnia. Według stanu na lipiec 2026 żyje już tylko nieco ponad 200 powstańców spośród około 50 tysięcy uczestników walk. Zdecydowana większość powstańców żyje w Polsce, w tym w samej Warszawie mieszka około 120 osób. 

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