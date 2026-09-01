Makabryczne odkrycie niedaleko Płocka. Wędkarz zobaczył ciało kobiety na tafli jeziora

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-01 11:30

To był dramatyczny dzień dla wędkarza, który postanowił odpocząć nad jeziorem w Gostyninie. Przed południem nagle zobaczył na tafli wody dryfujące ciało kobiety. Natychmiast wezwał służby. Teraz śledczy próbują ustalić, jak zginęła 69-latka.

Jezioro Kocioł otoczone gęstym lasem, przesłonięte taśmą z napisem Policja. O tragedii w Gostyninie przeczytasz na SE.
Autor: Wikipedia, Shutterstock/ Shutterstock

– Niestety, potwierdzam odnalezienie zwłok w Jeziorze Kocioł – przekazał nam podkom. Paweł Klimek z gostynińskiej policji.

Do tragicznego odkrycia doszło w niedzielę, 30 sierpnia. Mundurowym udało się zidentyfikować kobietę. Była nią 69-letnia mieszkanka powiatu gostynińskiego.

Na razie jest zdecydowanie za wcześnie, aby powiedzieć, jak zginęła seniorka. Nie wiadomo, co wydarzyło się przed jej śmiercią ani czy ktoś mógł się do niej przyczynić. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają informacje, przesłuchują świadków i próbują ustalić dokładne okoliczności tragedii.

Prokuratura zleciła sekcję zwłok. Jej wyniki mogą rzucić nieco światła na tajemniczą śmierć 69-latki i odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, co tak naprawdę wydarzyło się nad jeziorem.

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