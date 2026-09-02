Tajemnicze pakunki w Warszawie 02.09.2026

Niepokojącego odkrycia dokonali warszawscy strażnicy miejscy. W środę, 2 września około godziny 15:57 patrol straży miejskiej natknął się na jednej z ławek na kilka pakunków z przewodami. Znalezisko wyglądało na tyle niepokojąco i tajemniczo, że powiadomiono o nim pozostałe służby: policję i straż pożarną. Teren został przez nich odpowiednio zabezpieczony.

- Obecnie czekamy na przyjazd policyjnych pirotechników, którzy podejmą dalsze kroki w stosunku do tajemniczych znalezisk i ocenią, czy stanowią one zagrożenie - wyjaśnia mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Autobusy na objazdach

Potencjalnie niebezpieczne znalezisko odkryto przy ul. Żupniczej na Pradze-Południe. W związku ze zdarzeniem występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202.

Autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe:

l.123, 173, 202 > Metro Stadion Narodowy / Dw. Wschodni (Lubelska): ..- Mińska – Grochowska – Lubelska -..

l.102 > Metro Stadion Narodowy: ..- Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Grochowska -..

l.173 > Stara Miłosna (Graniczna): ..- Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Podskarbińska – Dwernickiego -..

l.123 > Dw. Wschodni (Kijowska): ..- Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Podskarbińska – Stanisławowska – Mińska-..

l.102 > PKP Olszynka Grochowska: ..- Grochowska – Podskarbińska – Stanisławowska – Mińska – Chodakowska – Żupnicza -..

l.202 > PKP Gocławek: ..- Grochowska – Podskarbińska – Chrzanowskiego -..

Warszawiacy dostali tajemnicze paczki. Po otwarciu doznali szoku:

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