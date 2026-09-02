Metro w Krakowie już wkrótce? „Mam na to gotowy pomysł. Gotowy montaż”

Metro w Krakowie - czy to realny plan? Kandydata koalicji rządzącej o planie na metro

Monika Piątkowska, senatorka XI kadencji i kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL na stanowisko prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach podczas debaty prezydenckiej organizowanej przez "Super Express" została zapytana o to, czy budowa metra w Krakowie jest realnym planem, czy tylko polityczną obietnicą.

Kandydatka podkreśliła, że miasto powinno ambitnie planować duże inwestycje transportowe z wyprzedzeniem. Wskazała m.in. trasę Piechowicką, trasę Zwierzyniecką oraz budowę metra.

Piątkowska oszacowała koszt metra na około 13 mld zł. Jej zdaniem inwestycja będzie możliwa tylko przy wsparciu państwa i środków unijnych. Zadeklarowała, że z nowej perspektywy finansowej 2028–2034 Kraków mógłby pozyskać około 8 mld zł, a resztę sfinansować m.in. z budżetu miasta, BGK i PFR. „Mam na to gotowy pomysł. Gotowy montaż” – przekonywała.

„Bitwa o Kraków”, czyli wielka debata "Super Express"

W środę, 2 września, sześciu głównych kandydatów zmierzyło się w debacie „Super Expressu” - „Bitwa o Kraków”. Naprzeciw siebie stanęli Łukasz Gibała, Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Michał Drewnicki, Aleksandra Owca i Bartosz Bocheńczak.

Nie były to jednak zwykłe, wcześniej przygotowane przemówienia. Debata trwała około 80 minut, a kandydaci zmierzyli się m.in. z quizem z wiedzy o Krakowie. Padły pytania dotyczące komunikacji, miejskich finansów i najważniejszych inwestycji. Później do głosu doszli sami mieszkańcy. Każdy z kandydatów usłyszał od nich pytanie.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się już w niedzielę, 27 września. Ich przeprowadzenie to konsekwencja majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego włodarza miasta, Aleksandra Miszalskiego. Co ciekawe stało się to zaledwie dwa lata po objęciu przez niego tej funkcji.

Zapis środowej debaty znajduje się poniżej:

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