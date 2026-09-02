Występ Skolima dla prezydenta podzielił ludzi. Brzozowski mówi, co o tym myśli

Rafał Brzozowski od lat jest obecny na największych scenach w Polsce. Wokalista wielokrotnie występował przed publicznością podczas dużych wydarzeń, dlatego doskonale wie, że każdy koncert może stać się przedmiotem politycznych komentarzy. Tym razem został zapytany przez "Super Express" o występ Skolima na koncercie u Prezydenta.

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Rafał Brzozowski o występie Skolima dla prezydenta. Padły mocne słowa

Skolim, który w ostatnich latach stał się jednym z najpopularniejszych artystów w Polsce, pojawił się na scenie podczas wydarzenia z udziałem głowy państwa. Jego występ szybko zaczął być komentowany także w kontekście politycznym. Brzozowski uważa jednak, że samo pojawienie się artysty na konkretnym wydarzeniu nie powinno automatycznie oznaczać deklaracji politycznej. Wokalista podkreśla, że artysta nie powinien być zmuszany do opowiadania się po którejś ze stron tylko dlatego, że przyjął zaproszenie na koncert. Jego zdaniem kluczowe jest rozróżnienie pomiędzy zwykłym występem artystycznym a świadomym angażowaniem się w działalność polityczną.

Brzozowski uważa, że muzyka nie powinna być przypisywana do jednej grupy czy środowiska. Jego zdaniem artyści powinni mieć możliwość występowania zarówno dla osób o różnych poglądach politycznych, jak i dla przedstawicieli różnych środowisk społecznych.

Artysta odniósł się również do własnych doświadczeń. Okazuje się, że sam miał w przeszłości poczucie, że próbowano przypisać go do konkretnej opcji politycznej. Jak przyznaje, nie było to dla niego przyjemne doświadczenie. Wokalista nie chce więc, aby muzycy byli oceniani przez pryzmat tego, gdzie wystąpili. Jego zdaniem najważniejsze powinno być to, co mają do zaoferowania publiczności.

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Myślę, że za dużo jest w naszym życiu tej polityki, która dzieli artystów. Jeżeli ktoś wystąpił tu, to pewnie popiera kogoś, jeżeli ktoś wystąpił tam, to popiera kogoś. Ja uważam, że muzyka jest dla wszystkich [...] z własnego doświadczenia wiem już, że muzykę powinno się robić dla wszystkich i śpiewać dla każdego [...] I jeśli to jest występ po prostu artystyczny, a nie jest to angażowanie się polityczne u kogoś, to okej. Ja uważam, że tak to powinno wyglądać, my powinniśmy śpiewać dla jednej, dla drugiej strony, dla każdego, bo muzyka nie jest dla jednej grupy społecznej, zarówno nie chodzi tylko o politykę, ale też o warstwy społeczne. Więc ja tak do tego podchodzę i uważam, że tej polityki jest za dużo. Jeżeli ktoś śpiewa, bo jest na topie czy na fali, to niech śpiewa. Natomiast kwestia czy to niesie za sobą jakieś polityczne konsekwencje. Mnie też próbowano gdzieś tam przyporządkować politycznie i to niedobrze wychodzi. Dlatego wiem... odczułem to na własnej skórze, ale trzeba wyciągać wnioski z tego. Także robić swoje muzykę ogólnodostępną - mówi "Super Expressowi" Rafał Brzozowski.

Rafał Brzozowski nie ukrywa, że ma już dość sytuacji, w której niemal każdy występ artysty może zostać odczytany jako polityczna deklaracja. Jego zdaniem polityka coraz mocniej wkracza w kolejne obszary życia - również te, które powinny przede wszystkim dostarczać ludziom rozrywki i emocji.

Tak powinno być, tej polityki jest tak dużo, ona weszła wszędzie, do filmu, do muzyki, praktycznie wszędzie. Myślę, że wszyscy są tym zmęczeni - mówi nam Brzozowski.

Rozmawiała Julita Buczek

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