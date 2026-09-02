Pasierbica Macrona też lubi młodszych? Nowy chłopak mógłby być jej synem!

Brigitte Macron przyszła na świat w kwietniu 1953 roku, co oznacza, że urodziła się prawie 25 lat wcześniej niż obecny przywódca Francji. Pierwsza dama wychowała troje dzieci ze swojego wcześniejszego związku małżeńskiego, z których w przestrzeni medialnej pojawia się jedynie najmłodsza córka, Tiphaine Auzière. Sama zainteresowana potwierdziła teraz doniesienia, że jej obecny wybranek serca jest od niej młodszy aż o dwie dekady.

Brigitte Macron i Emmanuel Macron: ich różnica wieku budzi emocje

W 1974 roku młodziutka Brigitte wyszła za mąż za bankiera, André Louisa Auzière'a. Zanim na świat przyszedł jej obecny partner, Emmanuel Macron, para doczekała się już syna i starszej córki. Dopiero w 1984 roku do rodziny dołączyła najmłodsza latorośl, Tiphaine, o której rozpisują się dzisiaj francuskie portale plotkarskie.

Małżeństwo Auzière'ów zakończyło się oficjalnie w 2006 roku, a niespełna dwa lata później Brigitte stanęła na ślubnym kobiercu u boku Emmanuela Macrona. Kobieta była jego nauczycielką, gdy ten był jeszcze nastolatkiem, a ich relacja rozpoczęła się w czasie, gdy Emmanuel miał zaledwie 15 lat. Brigitte dobiegała już czterdziestki. Co ciekawe, prezydent Francji jest młodszy zarówno od swojego pasierba, jak i starszej pasierbicy.

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Tiphaine Auzière związała się z młodszym mężczyzną. Córka Brigitte Macron pokazała chłopaka

Najmłodsza córka żony francuskiego prezydenta przez kilkanaście lat była w stałym związku z lekarzem, Antoinem Choteau, z którym doczekała się dwojga dzieci. Od momentu rozpadu tego związku wielokrotnie udzielała się w sprawach ważnych społecznie, jednak bardzo rzadko opowiadała o sprawach sercowych.

Obecnie 42-letnia Tiphaine Auzière nie robi już tajemnicy z faktu, że jej najnowszy partner jest od niej dużo młodszy. Wybranek nazywa się Antoine Lecomte i liczy sobie zaledwie 22 wiosny. Młody mężczyzna pobiera naukę na jednej z paryskich szkół biznesowych, a jego ogromną pasją są sporty wodne, co wynika z faktu, że dorastał w nadmorskiej miejscowości Le Touquet, gdzie francuska para prezydencka chętnie odpoczywa w wolnych chwilach. Zakochani pochwalili się niedawno w internecie zdjęciami ze swojego wyjazdu do stolicy Holandii. Sama Brigitte Macron milczy w tym temacie, ale plotki głoszą, że prezydenckie małżeństwo szczerze kibicuje nowej relacji Tiphaine.

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